Какие косметологические процедуры можно и нельзя делать после COVID и вакцинации?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 180

Врач-дерматолог Инесса Олийниченко не рекомендует экспериментировать со внешностью при любых обостренных заболеваниях и недавно сделанных прививках.

Фото, видео: Depositphotos / GeorgeRudy, 5-tv.ru

Пандемия коронавируса в разгаре. Масштабная вакцинация стартовала недавно, и о полной победе над COVID-19 говорить еще очень рано. Однако жизнь продолжается, люди постепенно возвращаются к привычному ритму, стараясь не навредить самим себе. Их интересует все, что касается здоровья. В частности, возможность проводить те или иные косметологические процедуры после перенесенного заболевания и прививок.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-дерматолог, косметолог Инесса Олийниченко развеяла мифы о вреде инъекций и перечислила ряд правил, соблюдая которые клиенты могут получить желаемые услуги.

Можно или нельзя?

Для начала эксперт объяснила, что коронавирус — не приговор красоте. Это обыкновенная болезнь, победив которую можно делать все, что хочется. Чистки лица, аппаратные процедуры, пилинги — ничто из этого не запрещено. Главное — чтобы человек оправился полностью и чувствовал себя хорошо. Равно, как и в период вакцинации.

Биоревитализация и мезотерапия также разрешены во время введения вакцины от COVID-19. Ограничениями являются исключительно плохое самочувствие, повышение температуры тела и другие симптомы недомогания. Если клиент перенес коронавирус, ему следует воздержаться от введения гиалуроновой кислоты и иных препаратов под кожу в течение месяца.

«После перенесенного заболевания через месяц мы можем проводить любые инъекционные и аппаратные процедуры», — уверенно заявила Инесса Олийниченко.

Немного повременить придется и с ботулинотерапией. Если говорить о вакцинации, то процедуру можно проводить до первой прививки, через две недели после нее или через две недели после второго укола. Если речь идет о перенесенном COVID-19 — следует подождать два месяца.

Ограничения есть и при выполнении контурной пластики. Процедуру можно делать за две недели до вакцинации или спустя 14 дней после введения второго компонента.

«Это связано с тем, что меняется иммунный статус во время прививок. Это может дать нежелательные явления на введенный филлер», — подчеркнула врач-дерматолог.

Олийниченко заметила: известны случаи, когда после перенесенного COVID-19 введение филлеров гиалуроновой кислоты оборачивалось отеками. Они носили неспецифический характер, то есть это может произойти при наличии в организме любой вирусной или бактериальной инфекции.

Чтобы исключить нагрузку на иммунитет вообще, врач советует прибегать к инъекционным методикам омоложения не ранее, чем через два месяца после полного выздоровления от COVID или через две недели после окончания курса вакцинации.

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