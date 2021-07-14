«Выглядит жутко»: Елизавета II высказалась о свадебном платье Кейт Миддлтон

Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала свадебное платье герцогини Кембриджской Кэтрин, в котором та выходила замуж за принца Уильяма в 2011 году. Об этом сообщает The Sun.

«Это ужасно, не так ли? Ужасно, это ужасно. Это выглядит очень жутко», — сказала Елизавета II.

О реакции королевы стало известно после того, как в сети появились кадры с публичного показа свадебного платья Миддлтон. Демонстрация проходила в Букингемском дворце. Вызвавшее отвращение у Елизаветы II платье было создано Сарой Бертон — креативным директором бренда Alexander McQueen.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон связали себя узами брака в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 29 апреля 2011 года. Герцог Кембреджский, старший сын принца Чарльза, познакомился с будущей женой в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году. Об их обручении стало известно 16 ноября 2010 года.

В июне биограф королевской семьи Том Куинн рассказал, что во внешности Кейт Миддлтон начали происходить изменения задолго до замужества и помолвки. Еще до свадьбы герцогиня начала менять свой гардероб, чтобы он больше отражал сдержанность и скромность, и люди могли увидеть эти черты в ее характере. По мнению биографа королевской семьи, она хотела стать женой Уильяма и начала меняться, чтобы заранее быть к этому готовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кейт Миддлтон помирилась с Меган Маркл.