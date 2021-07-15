Пытался скрыться: подробности наезда Меrсеdеs богатейшего депутата Тобольска на гаишника

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 078

Представитель ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова рассказала 5-tv.ru о деталях происшествия.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru; Вконтакте @id208221366

Стали известны новые подробности инцидента с наездом машины крупного тобольского предпринимателя и депутата Сергея Вакарина на инспектора ДПС в Тюменской области. Автомобилем коммерсанта, как он сам утверждал сразу после происшествия, управлял его сын.

ДТП произошло вечером 13 июля на трассе Тобольск — Байгара. По сообщению очевидцев, дорожный полицейский получил травмы, а водитель Mercedes с места происшествия скрылся. Сергей Вакарин (сам он сейчас в командировке) утверждал, что его наследник ехал в аптеку после выписки из больницы и был остановлен гаишником для проверки документов. А когда парень тронулся, инспектор захотел задать еще вопрос, ринулся за ним, но запнулся и упал — так якобы и получил свои травмы. Мнение представительства ГИБДД на этот счет немного отличается от версии Вакарина.

«Нарядом ДПС, осуществлявшим патрулирование, остановлен автомобиль Mercedes за выезд на встречную полосу. Водитель попытался уехать, инспектор ДПС стал останавливать автомобиль, продолживший движение. В результате сотрудник ГИБДД получил травму. Сейчас он находится на амбулаторном лечении и чувствует себя удовлетворительно. Все материалы по данному инциденту переданы в Следственное управление СК РФ по Тюменской области», — сообщила начальник областного отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Анжела Борисова.

Стоит отметить, что сын депутата Вакарина — а бизнесмена считают одним из богатейших жителей Тобольска — не впервые оказывается в поле зрения правоохранителей. Прежде молодого человека исключили из партии «Единая Россия» за возмутительное поведение — он подрался с водителем автобуса и кондуктором, а затем скрылся от сотрудников ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что саратовские коммунисты пожаловались, что их депутата Сергея Подсевалова «жестоко избили» возле дома.

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