🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Раки, не стоит исправлять ошибки других людей. Поскольку полученный опыт является частью обучения, которое позволяет душе подняться на высшие ступени. Так что лучшее, что вы можете сделать на данном этапе, – оказать моральную поддержку и проявить безусловную любовь.

Близнецы находятся на важном поворотном этапе своей жизни. Сделав один шаг в правильном направлении, вы навсегда измените ход своей жизни. Так что прислушайтесь к своей интуиции: она обязательно подскажет, как поступить в той или иной ситуации.

Тельцам планеты рекомендуют соблюдать дисциплину. Начните этот день с йоги и здорового завтрака перед тем, как приступить к работе. Поскольку энергетическая практика поможет восстановить баланс на уровне разума, тела и души.

В этот день вы почувствуете себя жертвой обстоятельств. Однако постарайтесь воспринимать любую неудачу как урок, который поможет в дальнейшем добиться определенных высот в жизни. Звезды также рекомендуют отпустить трудную ситуацию – пусть сегодня все идет своим чередом.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июля, растущая Луна в знаке Весы усилит интуитивные способности многих знаков зодиака. Именно интуиция и внутренние ощущения выведут вас на правильный путь, тогда как логика будет только сбивать. Некоторым звезды рекомендуют сконцентрироваться на работе — результат может быть ошеломительным!

♌ Лев

В этот день может показаться, что все складывается против вас. Однако помните: переломный момент в судьбе наступает в минуту самого глубокого кризиса. Так что потерпите – в ближайшее время звезды сулят успех практически во всех делах.

Космический совет: помните, что любые трудности стоят того, чтобы их преодолевать

♍ Дева

Девы, вы находитесь там, где нужно быть, так что отпустите ситуацию. Безусловно, перестать все контролировать и начать жить – задача не из простых. Однако помните – звезды подготовили для вас приятные сюрпризы, особенно в личной жизни.

Космический совет: научитесь плыть по течению

♎ Весы

Правда в том, что вы не можете никого исцелить или исправить, Весы. Настало время избавиться от ложных иллюзий и устаревших убеждений. Перенаправьте свою энергию на личное развитие и исцеление от чувства вины за неспособность помочь другому человеку. Ваша цель — эмоциональное равновесие, ощущение блаженства и чувство радости от жизни.

Космический совет: избавьтесь от ложного чувства вины.

♏ Скорпион

Рост редко бывает линейным. Этот путь полон изгибов и поворотов, которые заводят вас в самые темные уголки души. Посвятите всего себя работе и не бойтесь собственных реакций, Скорпионы. У вас достаточно сил пробиться, несмотря на дискомфорт. В конце пути вы станете лучшей версией себя.

Космический совет: трудности делают нас сильнее.

♐ Стрелец

Логическое мышление не всегда приводит нас к правильным решениям. Не нужно подчинять все логике, если ваша интуиция выступает против. Вам нужно прислушаться к ней, Стрельцы, чтобы сделать шаг в правильном направлении. Просто представьте, насколько лучше может быть ваша жизнь уже через полгода, если вы решите следовать за вдохновением. Космический совет: сегодня вам нужно довериться интуиции, а не логике.

♑ Козерог

Когда мы влюбляемся в кого-то, нас захватывают светлые аспекты его личности. Однако узнав человека получше, себя проявляют тени. Что вы делаете, когда сталкиваетесь с чужими демонами, Козероги? Что вы делаете, когда ваша голова начинает вмешиваться в сердечные дела? Лучше всего немного отдалиться от партнера, чтобы разобраться в своих чувствах.

Космический совет: у всех людей есть недостатки. Они — не повод для расставания.

♒ Водолей

Если вы чувствуете, что ваш мозг перегружен и тянет вас в десяти разных направлениях, пришло время сделать передышку. Позвольте себе перестать быть полезными и восстановить силы, Водолеи. Сегодня вам лучше всего побывать в компании Матери-природы — наденьте кроссовки и направляйтесь в ближайший парк.

Космический совет: вы забегались и нуждаетесь в отдыхе. Например, в парке.

♊ Рыбы

Исцеление редко бывает линейным процессом — есть хорошие и плохие дни. Причем за плохими днями обычно следуют хорошие. Доверьтесь свету в конце туннеля, пусть он ведет вас вперед. Двигайтесь в сторону свободы и избавления от тягостного багажа. Открытый разговор с человеком, которому вы доверяете, придаст вам сил начать все сначала.

Космический совет: чтобы обрести свободу, нужно избавиться от тяготящих воспоминаний.

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