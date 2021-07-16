«Ростех» впервые показал новейший сверхзвуковой истребитель с уникальным двигателем

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Георгий Иванов
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Перспективная модель обладает малой радиолокационной заметностью.

«Ростех» впервые показал новейший сверхзвуковой истребитель с уникальным двигателем

Фото: www.globallookpress / Maksim Konstantinov

В России полным ходом идет модернизация и развитие оборонного сектора. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала новейший боевой самолет, который уже в ближайшем будущем будет представлен мировому экспертному сообществу.

Госкорпорация «Ростех» на своей странице в социальной сети Facebook выложила первое фото уникальной разработки. На снимке виден обтянутый черным чехлом силуэт боевой машины.

Сверхзвуковую скорость воздушное судно развивает с помощью всего лишь одного двигателя — это впервые для российской техники.

Создатели истребителя также уверяют, что самолет практически невозможно засечь на радарах. Это делает разработку одной из самых перспективных в современной авиационной промышленности.

Предполагается, что модель может вызвать интерес не только у российской армии, но и у иностранных покупателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представит принципиально новый самолет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, однако тип этой боевой машины пока не назывался. «Ростех» же ведет несколько разработок в этом направлении.

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