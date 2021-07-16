«Гнусное животное»: Мальков обрушился с критикой на бывшую супругу

Скандал вокруг семейной жизни до недавнего времени никому неизвестного предпринимателя Романа Малькова никак не утихает. Сам новый избранник актрисы Анастасии Макеевой, кажется, уже не рад, что его развод обернулся сомнительной популярностью.

Однако Роман, бросив жену одну с пятью детьми на руках, уверяет, что он честный и благородный человек, считая, что кругом виновата бывшая теперь уже супруга. По словам предпринимателя, она никак не может принять, что ее разлюбили и устраивает публичные истерики, да еще пытаясь привлечь знаменитостей, таких как Алана Мамаева.

«Да, когда же ты, гнусное животное, отстанешь от нас?! Тебе мало 27 тысяч евро, оставленных мною? Захлебнись своей славой, нелюдь бесчеловечный. Никакая Мамаева тебе не поможет. Просто убирайтесь из нашей жизни и даже не смейте произносить имя моей законной жены», — не стесняется в выражениях мужчина, создающий в сети образ любящего семьянина и интеллигентного человека.

Более того, конфликт Малькова и бывшей супруги перекинулся на их детей. Но едва ли речь идет о вопросах совместной опеки. Нет, дети предстают инструментом давления. И вместо того, чтобы решать вопрос с экс-женой, Мальков обрушился с обвинениями на собственную дочь, которую, по его мнению, мать использует в качестве своеобразного абордажного крюка, чтобы как можно сильнее усложнить ситуацию. По всей видимости, мужчина не может представить, что кто-то может занять не его сторону.

«Анечка, дочка, все переписки с тобой есть. Зачем врать, что тебе что-то обещали? Ты сама сказала, что мать забирает все деньги, которые я перевожу. Может, выложить скрины переписок, где ты говоришь, что хочешь к нам приехать? Это низко, но ты большая, ты сделала свой выбор», — приводит слова Малькова Starhit.ru со ссылкой на его страницы в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сама бывшая жена предпринимателя Светлана Малькова обратилась к Макеевой с мольбой оставить ее в покое и жить своей жизнью. Кто кому мешает жить в итоге — не разобрались, кажется, даже сами участники скандала.