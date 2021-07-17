Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля

На предстоящей неделе представители многих знаков зодиака могут ощутить на себе склонность к излишествам в любовной и сексуальной сферах, желание нарушать запреты и преступать нормы общества. Порой, возможна и вспыльчивость, и ожесточенные конфликты с окружающими.

Но это общая характеристика, а какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам на предстоящей неделе будет сложно сосредоточиться и следовать плану. Возможна путаность мыслей, неверные решения, а также суета. Неделя неблагоприятна для подписания договоров, заключения серьезных договоренностей и переговоров. Вы можете допустить ошибки во время таких мероприятий, либо позже могут всплыть какие-то неточности и неучтенные нюансы.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя благоприятная. Она способствует делам, связанным с расчетом, извлечением выгоды, заключением полезных и нужных договоренностей. Больше общайтесь с окружающими, обсуждайте совместные планы, приходите к важным решениям.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит относительно спокойная неделя. Возможны позитивные и вдохновляющие переживания в любовной и сексуальной сфере, но в основном ничего серьезного. Также полезно будет посвятить время творчеству либо спорту. В том числе идеально подойдут занятия танцами.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков это будет неделя глубоких размышлений и вдумчивых разговоров. Позвольте себе не спеша обдумать волнующие вас проблемы, либо же в целом вашу жизненную ситуацию. При этом прислушивайтесь как к своему разуму, так и к эмоциям, интуиции, голосу сердца. Уверен, вы найдете верные решения и сделаете правильные выводы!

Лев — гороскоп на неделю

У Львов на предстоящей неделе могут проявиться вспышки гнева и раздражительность. Но в целом, это тенденция не слишком сильная и идет на спад. Посвятите время тому, чтобы оправиться от прошедших конфликтов, загладить свою вину, если нужно, переосмыслить свои отношения с другими участниками конфликтов.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя благоприятная. Вы необычайно собраны, сконцентрированы, четко и методично выполняете свои обязанности. Окружающие оценят это, и в целом вы будете находиться в приподнятом настроении. Неделя хороша для организации различных процессов и завершения мелких дел.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя не слишком удачная. Вам может быть сложно общаться с окружающими. Особо будут мешать неправильно понятые слова, ошибки, разное отношение (у вас и у собеседника) к одним и тем же вопросам. Постарайтесь не инициировать различные обсуждения и переговоры.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоит довольно насыщенная неделя. На вас будут влиять разные энергии, но «разрулить» все поможет ваш трезвый и точный ум. На предстоящей неделе вы будете особенно четко и объективно мыслить, сразу видеть как бы суть вопроса и ситуации и, возможно, даже видеть людей насквозь.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит в целом позитивная неделя. Прежде всего, она принесет вам уверенность и приток сил, которые вы сможете успешно направить на реализацию своих планов и проектов. Неделя хороша и для умеренных занятий спортом.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе может быть сложно оценивать информацию и делать выводы. Факты, сведения и ваши мысли по их поводу могут смешиваться и не давать принять важное решение. В переговорах с окружающими тоже могут закрадываться ошибки и неточности. Но если вы будете следовать ранее намеченным планам и полагаться на ваши общие принципы, то негативное влияние недели затронет вас мало.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи на предстоящей неделе будут довольно сдержанны, иногда возможна даже подавленность. Сквозь нее могут как бы прорываться вспышки гнева и раздражения. В целом сочетание не слишком приятное. Однако, если вы будете полагаться на свои принципы жизни, то мимолетные негативные тенденции повлияют на вас меньше.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит положительная неделя. Прежде всего, вам будет легко изъясняться и общаться с окружающими, выражать свои мысли и чувства. Это принесет вам особую легкость на душе и ощущение гармонии. Вам будет легче, чем обычно, следовать планам и договоренностям.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака.