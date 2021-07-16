Рунический гороскоп на неделю с 19 по 25 июля для всех знаков зодиака

Читать послания звезд и планет — искусство, а может, дар, которым обладают единицы. Но чтение рун, по мнению некоторых экспертов в области тонких материй, еще более сложная наука. Умение говорить с рунами не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предсказывать крупные мировые события, а также неожиданные повороты в судьбах известных людей. Возможность узнать, что несет день грядущий, он дарит и читателям 5-tv.ru.

Овен

Перевернутая руна уруз, а также хагалаз и ингуз в обычном положении предупреждают вас о том, что на этой неделе возможны ситуации, в которых вы или оппонент проявите эмоциональную нестабильность. Неизбежные ссоры могут негативно сказаться на делах и на личных отношениях. От вас потребуется дополнительная бдительность, близкие будут ждать проявления заботы и участия с вашей стороны. Но горячую пору можно использовать и по-другому: неделя хорошо подойдет для того, чтобы расставить все точки над i и определиться с взаимоотношениями.

Телец

Руны ингуз, перто и перевернутая вуньо, советуют вам в ближайшие семь дней отложить свою потребность в личном комфорте на второй план. Преодолейте себя и займитесь наконец делами, которые вы уже готовы реализовать. Последний рывок — и сможете почивать на лаврах. В целом эта неделя располагает к началу развития всего нового.

Близнецы

Руны перто и хагалаз, а также перевернутая райдо не рекомендуют проявлять особенную активность в грядущие дни. Не стоит сейчас отправляться куда-либо, даже в небольшие путешествия. Полезно будет и ограничить свой потенциал в новых делах и проектах, отношениях. И скорее определиться с тем, что должно уйти из вашей жизни: вам просто необходимо освободить место для нового, того, о чем давно мечтается.

Рак

Руны гебо, лагуз и перевернутый манназ советуют основное внимание уделить налаживанию контактов. На неделе с 19 по 25 июля вы сможете достаточно эффективно использовать свой дар убеждения, коммуникативные возможности и добиться расширить свой потенциал. Если постараетесь, откроете шанс на новые победы в старых обстоятельствах.

Лев

Руны феху, перевернутые райдо и беркана говорят о том, что в финансовой сфере возможна некоторого рода нестабильность. Но не беспокойтесь, эта тряска станет лишь временным явлением. Это не значит, что нужно срочно предпринимать какие-то меры. Наоборот, лучше взять паузу, расслабиться и осмыслить свое положение. Деньги требуют от вас четкого понимания обстановки, структурированного подхода к будущему.

Дева

Руны соуло, эйваз и гебо открывают для вас на этой неделе отличные возможности в самых разных сферах, в которых вы сможете проявить себя наилучшим образом. Это касается разных сторон жизни — как профессиональной, так и творческой и лично. Но при этом гладких сюжетов не ждите. Каждое ваше действие будет связано с определенного рода риском. Но не беспокойтесь, вероятнее всего, вы сможете все преодолеть.

Весы

Руны соуло, перевернутый турисаз и вуньо на той неделе наделят вас силами для завершения давно начатых и застоявшихся проектов, решения давних проблем. То, что беспокоило вас на протяжении долгого времени, наконец будет разрешено. В это время может появиться шанс реализовать свои таланты наилучшим образом, избавиться от долгов. Поэтому сконцентрируйтесь на «хвостах», чтобы вскоре вздохнуть свободно.

Скорпион

Руны гебо и дагаз, а также перевернутый ансуз предупреждают: вам предстоит непростая неделя в плане взаимоотношений с окружающими. Вы можете испытать желание вступать в словесные баталии, начать выяснять отношения, либо такие люди могут оказаться рядом и спровоцировать вас. То, как вы себя поведете, поддадитесь ли или проявите стойкость, будет иметь отдаленные, но значительные последствия. Поэтому вам следует в ближайшие дни внимательно и критично относиться к полученной информации, контролировать каждое свое слово.

Стрелец

Руны соуло, ингуз и перевернутый альгиз дают достаточно неоднозначные перспективы. С одной стороны, ваша творческая энергия будет бить ключом, и найдется масса возможностей использовать ее во благо. Любая созидательная деятельность будет приносить хорошие результаты, возможно, вас заметят на работе и даже повысят. С другой стороны, существуют риски в плане вашей безопасности — постарайтесь избегать сложных ситуаций, которые могут поставить под удар какие-либо сферы вашей жизни.

Козерог

Руны гебо, лагуз и йера обещают вам невероятную продуктивность. Все ваши усилия будут по достоинству вознаграждены. Это касается и профессии, и творчества, и хобби — любой сферы, на которой решите сконцентрироваться. Главное в ближайшие семь дней — не потерять голову от перспектив и не спешить. Действуйте планомерно и постепенно, закрепляя каждый промежуточный результат.

Водолей

Перевернутая руна перто, перевернутый эваз и феху не советуют на неделе с 19 по 25 июля начинать какие-то свежие проекты, принимать неожиданные решения, вступать в новые отношения. Все перспективные дела и планы Игорь Вечерский рекомендует отложить на будущее, занявшись в данный момент своим финансовым благополучием. Посвятите время укреплению позиций в тех вопросах, которыми занимаетесь прямо сейчас.

Рыбы

Руны эйваз, уруз и отал подарят вам много сил, энергии, практически неограниченные возможности действовать и достигать поставленных целей. Неприятным следствием вашей активности, чреватым некоторыми рисками, будет повышение конкуренции с другими работягами из окружения. Не забывайте о них. Вам будут завидовать, кто-то может даже замыслить тайное или явное противостояние, строить козни. Будьте внимательны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как определить свой талисман удачи по дате рождения.