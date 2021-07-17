Сиеста как способ решения сложных проблем! Китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 июля

5-tv.ru продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Неделя предстоит нам непростая. Настроение будет полностью соответствовать пословице про рыбку, пруд, труд и рыбалку. Такой эффект производят знаки Земли в большом количестве скопившиеся в картах недели.

Земля — это трудолюбие, основательность, хозяйственность и отсутствие спешки. Поэтому, если вы хотите прожить неделю гармонично — настраивайтесь на образ жизни землепашца. Вставать с рассветом, работать на совесть, отдыхать с душой.

Ну и куда же деться от напоминания, что этим месяцем управляет Коза, что находится в прямом конфликте с владельцем года — Быком. А такое столкновение — это повышенная эмоциональность, срыв планов и заторможенность в делах и поступках.

Напоминаем, чтобы правильно прочесть прогноз, надо рассчитать свою персональную карту Бацзы. Для этого можно зайти на любой «онлайн-калькулятор Бацзы» и ввести свою дату и час рождения. Получившая таблица из восьми иероглифов и будет вашей картой. Эти восемь иероглифов сгруппированы в четыре столбца — так называемых «столпа». Крайний правый — это столп года, потом идет столп месяца, затем столп дня и столп часа.

Верхний иероглиф в любом столпе означает один из пяти элементов (Дерево, Огонь, Земля, Металл или Вода) и называется «небесный столп», а нижний — какое-либо животное (12 знаков «восточного гороскопа») и называется «земная ветвь». Элемент сверху — зверь снизу, получается, что элемент как бы «сидит» на животном. В сленге Бацзы название столпа так и звучит — «Инь Металл на Петухе», к примеру.

Понедельник, 19 июля. Ян Земля на Драконе

Много знаков Земли в этот понедельник сделают его еще более тяжелым чем обычно. Энергии будут благоприятны для вдумчивого планирования и получения дивидендов, похвал, благодарностей и комплиментов.

Не стоит в такой день начинать что-то новое, особенно дела, у которых прописаны четкие дедлайны. Силы этого дня могут затормозить и сбить все настройки.

День особенно нервный для людей с Собакой в карте. Если вы Собака по году, то будете чувствовать общее раздражение, если Собака в месяце — возможны сбои на работе, а если вы Собака по дню рождения, то есть вероятность поссориться с супругом/супругой.

Вторник, 20 июля. Инь Земля на Змее

Довольно благоприятный в деловом плане день. Будет ресурс для начала важного — ремонта, обучения, выхода на работу, покупки квартиры.

Не очень хороший день для начала строительства и вообще для любых земляных работ.

Люди со Свиньей в карте особенно уязвимы. Если Свинья в году — могут быть конфликты со старшим поколением. Те, кто родился в месяц Свиньи (ноябрь) будут еле справляться со сложностями на работе, а люди со Свиньей в дне рождения легко могут закатить скандал в семье. Не поддавайтесь на негативные энергии, уже завтра все будет легче.

Среда, 21 июля. Ян Металл на Лошади

Очень яркий, но совершенно бесполезный в деловом плане день. Энергии стоят как вкопанные. Лучшая стратегия среды — отдыхать телом и душой. Если не получается не работать — займитесь давно назревшей мелкой рутиной.

Не стоит заниматься экстримом, перегружать тело и эмоции. Если есть возможность лучше перенести плановые операции и посещения врачей.

День эмоционально неблагоприятен для людей знака Крыса. Крысы по году — под угрозой ваше здоровье. Родившиеся в месяц Крысы (декабрь) — к вам может придираться начальник. Крысы по дню могут быть особенно недовольны женой/мужем.

Четверг, 22 июля. Инь Металл на Козе

В этот четверг, согласно китайскому календарю, наступает сезон Большой Жары. И как издревле было заведено, в день смены сезонов возносились молитвы об урожае. Помолиться, конечно, можно, но на этом благоприятность дня и заканчивается.

Двойная Коза в дне и месяце показывает рога Быку и максимально сильно тормозит всякие дела. Так что, если не хотите дополнительных трудностей, лучше на большое в этот четверг не замахивайтесь. Лучшая стратегия — заняться собой. ЗОЖ, детокс, йога, водные процедуры — то, что месяц Козы всем нам прописал.

День не будет благоприятным для людей с Быком в карте. Быки по году будут весь день чувствовать тихое раздражение, родившиеся в месяц Быка (январь) с трудом вынесут поход на работу, а люди-Быки по дню рождения могут поссориться с близкими.

Пятница, 23 июля. Ян Вода и Обезьяна

Если вы журналист или переговорщик, то эта пятница — ваш день. В пятницу у многих появится шанс договориться, донести свое мнение, переместиться в пространстве. Янская вода откроет дорогу и поможет решить застаревшие проблемы.

Отличный день для генеральной уборки, развода, избавления от лишнего веса и токсичных отношений. Не стоит что-либо созидать, покупать имущество или осуществлять инвестиции.

День не благоприятен для людей знака Тигр. Тигры по году рычат на родителей, по месяцу — на начальников, по дню — на партнеров. Не вступайте с Тиграми в перепалку.

Суббота, 24 июля Инь Вода и Петух

Неплохой денек, мягкая версия пятницы. Хорошо устраивать новоселье, вечеринки всех видов и сортов, покупать подарки, особенно дорогие украшения.

День, когда все, что вы начнете, будет увеличиваться. И хорошее, и плохое. Поэтому особенно аккуратными стоит быть в отношениях с близкими людьми.

День не особенно благоприятен для людей с Кроликом в карте. Родившиеся в год Кролика могут почувствовать недомогание, те у кого Кролик в месяце (март) будут переживать из-за работы, а Кролики по дню будут уверены, что близкие их совсем не понимают. Это не так и воскресенье вам это докажет!

Воскресенье, 25 июля. Ян Дерево и Собака

Еще один день, когда знаки Земли собираются в «Пугающее наказание». Это значит что всем-всем стоит быть очень аккуратным в словах, снисходительно относиться к слабостям других и… не переедать!

День благоприятен для построения карт желаний, отдыха и свиданий. Не стоит в воскресенье кататься на экстремальных аттракционах и устраивать разнообразные соревнования.

Самыми эмоционально уязвимыми в это воскресенье будут люди с Драконом в карте. Люди, пожалейте Драконов, не надо их пилить и доставать. Впрочем, это относится и ко всем другим знакам.

Всем — хорошего бацзы!