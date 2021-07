Видео: преемник Меркель хихикал во время пресс-конференции о жертвах наводнения

Преемник Ангелы Меркель и кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет угодил в скандал из-за своего поведения во время пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о жертвах сильнейшего наводнения.

Журналист Джереми Клифф опубликовал на своей странице Twitter видео, где Лашет в кругу других политиков за спиной Штайнмайера увлеченно общается с ними и хихикает.

«Президент Германии Штайнмайер произносит мрачную речь о помощи общинам, пострадавшим от наводнений, в то время как на заднем плане кандидат в канцлеры от ХДС (партия Христианско-демократический союз Германии — Прим. ред.) Армин Лашет, похоже, глупо смеется над какой-то шуткой», — прокомментировал ролик Клифф.

German president Steinmeier delivers a sombre speech about help for communities devastated by floods while in background CDU chancellor candidate Armin Laschet appears to laugh himself silly about some joke:pic.twitter.com/gaGtqnLG8w