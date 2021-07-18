Видео: преемник Меркель хихикал во время пресс-конференции о жертвах наводнения

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Алексей Хитров
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Кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет возмутил сограждан своим поведением.

Видео: преемник Меркель хихикал во время пресс-конференции о жертвах наводнения

Фото: globallookpress.com / Marius Becker

Преемник Ангелы Меркель и кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет угодил в скандал из-за своего поведения во время пресс-конференции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о жертвах сильнейшего наводнения.

Журналист Джереми Клифф опубликовал на своей странице Twitter видео, где Лашет в кругу других политиков за спиной Штайнмайера увлеченно общается с ними и хихикает.

«Президент Германии Штайнмайер произносит мрачную речь о помощи общинам, пострадавшим от наводнений, в то время как на заднем плане кандидат в канцлеры от ХДС (партия Христианско-демократический союз Германии — Прим. ред.) Армин Лашет, похоже, глупо смеется над какой-то шуткой», — прокомментировал ролик Клифф.

Возмущенные поведением политика пользователи соцсети запустили хештэг #Laschetlacht (Лашет смеется). Сам преемник Меркель позднее извинился, сказав, что сожалеет о впечатлении, которое оставил у немцев скандальный инцидент.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в результате экстремальных ливней, продолжавшихся почти сутки на востоке Германии, приостановлено железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией.

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