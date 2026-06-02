«Хожу в спортивках»: Диброва чувствует себя привлекательной без пеньюаров

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 19 0

Бывшая супруга телеведущего объяснила, какую роль играют самооценка и гармония в отношениях.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Модель Полина Диброва чувствует себя привлекательной без пеньюаров

Модель и предприниматель Полина Диброва поделилась своим взглядом на женскую привлекательность и призналась, что в повседневной жизни предпочитает комфортную, а не сексуальную одежду. Об этом она рассказала 5-tv.ru, отвечая на вопрос о том, как сохраняет ощущение женственности и уверенности в себе.

По словам Дибровой, дома она чаще всего носит спортивную одежду и не стремится создавать эффектный образ в бытовой обстановке. Она отметила, что является матерью троих детей, а домашние заботы занимают значительную часть ее времени.

«Я хожу в спортивках. Я мама троих детей. Со мной уже пять детей живет. Где мне там какие пеньюары? <…> Оделась и побежала», — рассказала Диброва.

При этом бывшая супруга телеведущего подчеркнула, что ощущение привлекательности не зависит исключительно от внешнего образа или гардероба. По ее мнению, важную роль играет внутреннее состояние человека и его отношение к самому себе.

Диброва также обратила внимание на важность работы над собой и позитивного отношения к жизни. По ее мнению, внутренняя любовь помогает человеку чувствовать себя увереннее и строить гармоничные отношения с окружающими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диброва начала работать в возрасте 13 лет. Позднее она трудилась промоутером и была признана лучшим сотрудником агентства. В 17 лет, когда Диброва заканчивала школу, ей предложили должность менеджера.

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