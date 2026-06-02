Неприличная роскошь: концерт в филармонии имени Шостаковича отменили из-за свадьбы

В центре громкого скандала оказалась знаменитая филармония имени Шостаковича в Петербурге. Зрители не смогли попасть туда на концерт. Его экстренно отменили. Дворцовые интерьеры на два дня превратили в неприлично дорогой банкетный зал. Одних только живых цветов — несколько грузовиков.

Ради чего одной из самых известных культурных площадок страны пришлось изменить концертную афишу — узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Звездные гости, шикарные наряды, до мелочей продуманный декор и один из самых дорогих некогда ведущих страны. Свадьба сына крупного петербургского бизнесмена, возможно, так бы и осталась светской новостью, не попав в раздел скандалов, если бы молодоженам не пришла охота отмечать свой новый статус в стенах городской академической филармонии. Большую часть двухдневного торжества на сцене стоял Иван Ургант, провозглашал тосты и объявлял артистов.

Согласно афише филармонии, в этот день был запланирован концерт. Не то чтобы уникальный, просто очередной, абонементный, восьмой по счету, и даже не в зале, а в фойе. На сайте он числится как отмененный. Для кассиров — и вовсе не существующий.

— То есть 30 мая никаких мероприятий не отменялось?

— Нет (качает головой. — Прим. ред.).

На официальный запрос администрация филармонии все-таки ответила, но без конкретики.

«30 мая в Большом зале филармонии проходило закрытое мероприятие. Проведение подобных для учреждений культуры является повсеместно распространенной практикой. 30 мая на сцене Большого зала филармонии концерта запланировано не было», — заявили в учреждении.

Конечно, восьмой, очередной концерт в стенах филармонии — событие в музыкальном смысле не грандиозное. Но подобные мероприятия, как правило, это некая социальная нагрузка на площадку, билеты на них распространяют среди многодетных семей, пенсионеров, школьников, маломобильных групп. Но в этот раз, получается, не до них! В филармонии — свадьба!

Официально зарезервировать этот зал можно только под какой-то концерт, с очень заблаговременным согласованием с администрацией района и комитетом по культуре. Еще и отказать могут, если мероприятие не вписывается в концепцию филармонии. Ну и, очевидно, что свадьбу там, скорее всего, не ждали, если уже собирались проводить восьмой очередной программный концерт.

Жених — наследник бывшего, по некоторым данным, владельца одной из крупнейших сетей аптек Георгий Гурцкая — и сам числится руководителем некой фармкомпании. Владеет тремя автомобилями представительского класса и недвижимостью в Москве на Кутузовском проспекте и вблизи охраняемого лесопарка на западе столицы, а также в Петербурге — на Васильевском острове и Вознесенском проспекте. По приблизительным оценкам, только платье невесты стоило сумму с пятью нулями.

«В данном случае все-таки, я думаю, что это платье до полумиллиона точно стоит. Если мы говорим о Vera Wang, то это, скорее всего, 300-400, максимум — 500 тысяч рублей», — рассказала дизайнер Ася Когель.

Музыкальное обслуживание торжества (а им, кроме Ивана Урганта, по нашим данным, занималась грузинская певица Теона Контридзе) обошлось только в части одних гонораров под 25 миллионов рублей.

«У каждого артиста свой райдер. Кто-то, например, пьет алкогольные напитки, кто-то не пьет, кто-то сугубо у нас любит черную, красную икру, кто-то вообще морепродукты не ест. То есть тут уже, наверное, под индивидуальность артиста. С учетом того, где проходила свадьба, какие гости были звездные… как минимум цена могла доходить до 40 миллионов рублей и выше», — пояснил продюсер Сергей Дворцов.

Артисты свое участие в мероприятии не комментируют.

«Ничего особенного я на этой свадьбе не видела», — говорит певица Теона Контридзе.

Для перевозки и размещения одних только цветов для декора торжественных площадок понадобилось несколько грузовиков и больше десятка сотрудников.

Общая стоимость всего торжества, по предварительным оценкам, сопоставима с бюджетом какого-нибудь городского поселения — десятки и даже сотни миллионов рублей. Однако в социальных сетях, вместо приступа народной зависти и восхищения — народный гнев.

Пышностью и убранством мероприятие в филармонии, скорее всего, не уступало балам, которые исторически проводились в здании Дворянского собрания — в этом самом зале. Одно из последних торжеств проходило в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Тогда приглашенных было больше трех тысяч. Подсчитать гостей на свадьбе Гурцкая даже по постам в социальных сетях довольно сложно, вероятно, на порядок меньше, а вот суммы, в которую обошелся праздник, скорее всего, сопоставимы.

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