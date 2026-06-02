Горы ягод и чебуреков: чем угощают гостей вечеринки ПМЭФ-2026

Мероприятие проходит в особняке Мясникова c участием музыкальных исполнителей.
Фото: 5-tv.ru
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Гостей вечеринки ПМЭФ-2026 угощают чебуреками и черешней.
В особняке Мясникова в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проходит вечеринка журнала «Москвичка». Ее организаторы выбрали для гостей необычные угощения.
В меню вечеринки — шаверма и чебуреки от местных производителей. Кроме того, участников мероприятия порадовали огромным количеством черешни. Им также предлагали игристые и тихие вина и другие алкогольные напитки от известных брендов.
Само мероприятие проходит в стиле одновременно салона XIX века и «глянцевой вечеринки». Своими выступлениями гостей радуют диджей Ефим Гинзбург и певица Теона Контридзе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартует 3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и завершится 6 июня. Организатором выступает фонд «Росконгресс».
В этом году главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программу входят свыше 150 мероприятий. В рамках ПМЭФ также пройдет фестиваль «Петербургские сезоны». Гостям представится возможность посетить выставки, театральные постановки, концерты и экскурсии.
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