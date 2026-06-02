Президент Танзании прибыла в Россию

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию. Самолет с главой государства на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Лидер африканской страны примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Лидера африканской страны встретил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представители посольства Танзании и ряд других официальных лиц.

«Уверен, что ваш визит придаст новый импульс развитию отношений России и Танзании во всех направлениях», — сказал Решетников.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором мероприятия выступит фонд «Росконгресс». ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций.

Одним из главных событий форума станет пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин. В нем также примут участие лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, зампредседателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд и руководители крупнейших компаний. Официальной страной гостем форума в этом году стала Саудовская Аравия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что со 2 июля между Россией и Танзанией будут запущены прямые авиарейсы.

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