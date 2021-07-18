Младенца заморозили и выбросили в мусорный бак под Красноярском — фото

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Георгий Иванов
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Правоохранители устанавливают причину смерти новорожденной девочки и пытаются найти его родителей.

Младенца заморозили и выбросили в мусорный бак под Красноярском — фото

Фото: www.globallookpress / Aleksandr Schemlyaev

Страшную находку сделали жители одного из многоквартирных домов в городе Ачинске Красноярского края: в мусорном баке нашли тело новорожденной девочки. На место незамедлительно выехали правоохранители.

Как сообщили в управлении СК РФ по Красноярскому краю, труп ребенка был с очевидными следами промерзания. При условии, что сейчас в Ачинске стоит теплая погода — выше 20 градусов выше нуля, правоохранители пришли к выводу, что тело ребенка перед этим держали в морозилке.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Сейчас следствие назначило целый ряд судебно-медицинских экспертиз, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего, найти родителей девочки и установить точную причину смерти младенца. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 13-летний подросток выбросил с балкона седьмого этажа свою новорожденную сестру, а в городе Энгельс в Саратовской области женщина вынесла на мусорную площадку своего новорожденного ребенка и выкинула его в завязанном целлофановом пакете.

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