Как мать погибшей в Москве девочки допустила, что сын выбросил сестру с балкона?

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Георгий Иванов
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По предварительной информации, 13-летний подросток мог иметь ряд психических отклонений.

Как мать погибшей в Москве девочки допустила, что сын выбросил сестру с балкона?

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik

Страшная трагедия произошла в одной из московских семей: подросток выбросил с балкона свою новорожденную сестру. В результате падения с высоты седьмого этажа ребенок погиб на месте.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, правоохранители начали соответствующую проверку. Как сообщили в столичном управлении СК РФ, на данный момент удалось выяснить предварительную причину трагического инцидента.

По версии следствия, мать оставила младенца в одной комнате со своим 13-летним сыном, который, как сообщается, страдал психическими расстройствами, а сама на время отвлеклась. Вернувшись в комнату ребенка она уже не обнаружила. Девочке была всего неделя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Энгельс в Саратовской области женщина вынесла на мусорную площадку своего новорожденного ребенка и выкинула его в завязанном целлофановом пакете.

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