Чемпион мира по ММА и друг Гуфа Хантураев разбился насмерть в ДТП

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Алексей Хитров
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Спортсмен, предположительно, не справился с управлением на огромной скорости.

Фото, видео: Instagram @khanturaev_team; Instagram @therealguf

Чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе, вице-президент MMA Узбекистана Мурод Хантураев погиб в результате ДТП. Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Уточняется, что трагедия произошла около полудня в Бостанлыкском районе Ташкентской области на дороге к зоне отдыха «Чарвак». Автомобиль BMW X5, за рулем которого находился Хантураев, столкнулся с Chevrolet Lacetti, а затем вылетел с трассы. Предположительно, 34-летний спортсмен ехал на огромной скорости и в какой-то момент не справился с управлением. Хантураев скончался на месте, его пассажир госпитализирован.

Рэпер Гуф почтил память погибшего спортсмена на своей странице в Instagram. В сторис исполнитель опубликовал совместное фото с бойцом и подписал: «Покойся с миром, друг».

Instagram @therealguf

За свою карьеру профессионального бойца, начатую в 2013 году, Мурод Хантураев провел 12 боев, десять из которых выиграл. В 2019 году он стал вице-президентом Федерации ММА Узбекистана.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, девятимесячную девочку, пострадавшую в смертельном ДТП в Москве, выписали из больницы. По предварительным данным, 19-летняя студентка, менее полугода находившаяся за рулем, сбила троих детей — двое мальчиков трех и пяти лет скончались от тяжелых травм.

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