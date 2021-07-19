Видео: Сбившая трех детей в Москве автоледи разрыдалась во время речи судьи

Валерия Башкирова, устроившая смертельное ДТП в Москве, разрыдалась во время речи судьи, постановившего изменить меру пресечения в ее отношении. Тверской суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и заключил студентку под стражу до 16 сентября. Ранее девушку поместили под домашний арест. Башкировой грозит до семи лет лишения свободы.

Страшное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов. Девушка за рулем легковушки марки Mazda не стала тормозить перед идущими через дорогу мамой с тремя детьми и бабушкой. В результате столкновения пострадали девятимесячный младенец, а также малыши четырех и пяти лет.

В результате авария унесла жизни двух мальчиков. Девочку уже выписали из больницы.