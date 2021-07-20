«Скрутил руки, я получила оплеухи»: Проклова о рукоприкладстве экс-ухажера

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Мария Евстигнеева
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Актриса со слезами на глазах вспоминала о том, сколько боли и страха пережила в юности.

«Скрутил руки, я получила оплеухи»: Проклова о рукоприкладстве экс-ухажера

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в эфире программы Андрея Малахова призналась, что подвергалась рукоприкладству со стороны воздыхателя. По словам знаменитости, ей было 15 лет, когда некий мужчина заинтересовался ей и начал проявлять сексуальный интерес. Со временем все зашло слишком далеко. Ухажер Прокловой не хотел ни с кем делить звезду и добивался внимания всеми, даже самыми грубыми способами, несмотря на то, что чувства оказались не взаимны.  

«Когда я ему сказала, что влюблена и выхожу замуж – это был такой ор, такой крик! Меня трясли, говорили, что «ты будешь только моя». Вот тут он на меня поднял руку впервые», - поделилась Проклова.

Однако это был не единственный раз, когда актриса столкнулась с агрессией мужчины. 

«Когда я сказала, что жду ребенка, он твердил, что это должен быть его ребенок. Я ответила, что этого не будет никогда и я люблю другого человека. Он очень сильно переживал… Истерики, битье головы о стену. Звонил, звонил… Я не брала трубку. Взяла только на следующий день, он уже стоял в подъезде», - вспомнила актриса.

В тот момент и произошла сцена, от которой у знаменитости до сих пор наворачиваются слезы.  

«Я спустилась – получила оплеуху, одну, вторую. То есть мы подрались, можно сказать. Пока он не скрутил мои руки и говорил, что мы должны быть вместе. Было много всяких слов, которые тогда меня уже не волновали», - сказала Проклова.

После этого инцидента поклонник артистки куда-то исчез, и преследование закончилось. 

5-tv.ru рассказывал, как Елена Проклова резко ответила Поплавской на критику своего признания об изнасиловании.

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