Проклова резко ответила Поплавской на критику своего признания об изнасиловании

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Георгий Иванов
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Сексуальные домогательства в адрес артистки со стороны именитого режиссера вызвали переполох в актерском сообществе.

Проклова резко ответила Поплавской на критику своего признания об изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Откровения заслуженной артистки РСФСР Елены Прокловой, которая не побоялась рассказать о том, как к ней домогался известный режиссер, когда она была еще фактически ребенком, разделило представителей отечественного шоу-бизнеса на две стороны. Одни восхитились мужеством актрисы, а другие стали обвинять ее в попытке дешевого пиара.

Яна Поплавская, известная исполнением роли Красной шапочки в фильме аж 1977 года, оказалась как раз из последних. После признаний Прокловой она упрекнула актрису в неуместных рассказах «про оральные ласки и члены». Если Поплавская не знает, как на самом деле происходят домогательства и изнасилования, то за нее можно только порадоваться, однако это не дает ей права шеймить и хейтить жертв насильников.

Елена Проклова спокойно выслушала мнение Яны Поплавской, а после указала, что в XXI веке просто глупо замалчивать тему секса, особенно когда так остро стоит вопрос о сексуальном просвещении. Кроме того, знаменитость добавила, что ханжество и нарочитое табуирование некоторых тем может свидетельствовать о двуличности человека.

«Яночка что ли никогда не занималась оральным сексом? Если нет, то жаль ее мужчин. Почему стыдно и неприлично говорить о том, что было на самом деле?» — задала риторические вопросы Проклова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандал разгорелся после того, как Елена Проклова рассказала, что в юности несколько раз испытала на себе сексуальные домогательства со стороны ее коллег по цеху — актеров и режиссеров. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых актеров. Многие увидели в ее признании намек на Олега Табакова.

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