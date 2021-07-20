Семьянин или ловелас: Главные женщины в жизни фигуриста Александра Жулина

Известный фигурист Александр Жулин прославился не только как хороший тренер, но и знатный ловелас. Разбивший не одно женское сердце спортсмен 20 июля отмечает день рождения. Ему исполнилось 58 лет. Хореографа считали секс-символом еще в 80-е. Тогда сам Жулин был счастлив в браке со своей партнершей по фигурному катанию Майей Усовой.

Спортсмены поженились в 1986. На тот момент они шесть лет катались в паре. Примечательно, что до 17 Александр Жулин участвовал в соревнованиях, как одиночник. После тренер Наталья Дубова поставила его в пару с Усовой.

Спортсмены долго уступали другим фигуристам пальму первенства. Лишь в 1993-м они стали чемпионами Европы и мира. Через год они получили серебро на Олимпиаде в Лиллехамере. Брак знаменитостей дал трещину, но это не разрушило спортивный союз.

«Семейная пара, в которой началась борьба „кто главней“, — обречена. И наоборот, награда ждет того, кто сумеет вовремя уступить. Мы с Майей не смогли сохранить свое чувство, его разрушила борьба за лидерство — на льду и в жизни», — рассказывал Жулин.

Еще во время брака с первой супругой, тренеру приписывали роман с Оксаной Грищук. Фигуристка выступала вместе с Евгением Платовым. Их пара была главным соперником Жулина и Усовой. Призер Олимпиады говорил Грищук, что остается с женой только ради имиджа романтической пары. Оксана верила, что Александр уйдет к ней после окончания карьеры, пишет Starhit.ru.

Второй супругой Александра Жулина стала подопечная тренера фигуристка Татьяна Навка. Отношения между спортсменами начались в 1994 году. В 2000-м они поженились. Звездная пара несколько лет проживала в Нью-Йорке. В США Жулин занимался тренерской деятельностью. Двукратная чемпионка мира родила ему дочь — Александру. В 2010 спортсмены объявили о своем расставании.

Разлад в семье начался давно. Но, по слухам, последней каплей стала интрижка Жулина с его новой ученицей Натальей Михайловой. Фигуристка была младше своего возлюбленного на 24 года. Большая разница в возрасте не помешала им построить семейную жизнь.

Молодая избранница подарила Александру дочь. Девочку назвали Екатериной. Только через пять после рождения дочери, они узаконили отношения. По признанию Жулина, штамп в паспорте может испортить всю романтику.

«Не могу объяснить, то ли женщина расслабляется и переходит в позицию „милый, никуда не денешься“, то ли я начинаю чувствовать синдром „все, захомутали“», — пояснил свою позицию хореограф по фигурному катанию.

В апреле прошлого года Михайлова подарила Жулину еще одну дочь — Елену. По словам чемпиона Европы и мира, молодая жена бережет мужа. Фигуристка сама укладывает маленькую дочь, просыпается посреди ночи, чтобы покачать малютку на руках.

Несмотря на два брака за плечами, Александр Жулин все же смог найти своего счастье и создать крепкую семью. В свои 58 лет он может похвастаться красавицей-женой, любящими дочерьми и успешной карьерой тренера. Старшая дочь хореографа по фигурному катанию от Навки делает успешную певческую карьеру. Как писал 5-tv.ru, недавно девушка выпустила лирическую композицию под названием «Папа».