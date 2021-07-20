По примеру Фриске: как фотография может навлечь на человека беды и смерть

Снимки, сделанные в неподходящих местах, могут принести человеку много проблем. Некоторые способны навлечь на фотографируемого беды и даже смерть. Так считает медиум Анна Гехман. В беседе с 5-tv.ru экстрасенс рассказала, как выбрать правильное место для фотосессии.

«Наши фотографии несут очень много информации, как позитивной, так и негативной. Поэтому нужно быть очень внимательным выбирая место для фотосессии, ведь все что вы запечатлеете, найдет отражение в вашей жизни и проявится в виде тех или иных событий. И наоборот, то, что должно произойти, обязательно отобразится на ваших фотографиях», — сказала специалист.

Так, по мнению Анны Гехман, с помощью фотографии можно привнести свою жизнь не только негативные события, но и позитивные. Например, тем, кто хочет улучшить свое материальное состояние, не стоит фотографироваться на фоне старой мебели, разрушенных зданий и кладбищ. В этом случае для фотосессии лучше подобрать дорогой интерьер, красивую машину, изысканное место. Тем, кто мечтает отправиться в путешествие, нужно делать снимки с символами страны, в которой хочется побывать.

«Например, Эйфелеву башню. И тогда очень скоро вы окажетесь в Париже на своем новом дорогом авто. Ни в коем случае нельзя фотографироваться в клетке, иначе вы скоро сами себя в нее загоните. Также (нельзя фотографироваться — Прим. ред.) в углу, в больничных палатах. Старайтесь избегать подобных мест», — пояснила экстрасенс.

По словам Анны Гехман, на снимках существуют различные зоны: цветовые, разделенные различными предметами, например, бордюром.

«Если вы находитесь в одной из этих зон, значит в вашей жизни скоро произойдут серьезные перемены. Фотографируясь на лестнице, нужно всегда подниматься вверх, а не спускаться вниз. Таким образом вы программируете свою жизнь на успех», — объяснила медиум.

Гехман уверена: часто, сами того не замечая, мы становимся участниками сюжетов, которые когда-то создали своими руками, просто сделав пару кадров.

«Рассматривая свои фото, можно случайно обнаружить на заднем фоне странные вещи: скорую помощь, крест, каких-то людей, цифры на здании — все это знаки для нас. И они повсюду», — отметила собеседница издания.

По ее словам, наша жизнь является отражением нашего сознания, а все события, явления и процессы являются его проекцией. Поскольку в нашем сознании все взаимосвязано, то все события в проекции нашего сознания так же связаны между собой.

В качестве примера экстрасенс привела фотографию известной певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. На снимке в глаза бросается темное здание, которое напоминает гранитную плиту, а рядом — крест, получившийся из перекладин на ограждении.

«Подобным примером может стать фото всеми любимой Жанны Фриске, так рано ушедшей. На одной из фотографий очень четко прорисовывается могильный крест и мраморный памятник. Так вселенная посылает нам знаки, предупреждает нас о грядущих событиях. И таких знаков, на самом деле, очень много вокруг. Нужно лишь уметь их читать», — добавила медиум.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

Также эксперт прокомментировала недавний противоречивый снимок певца Николая Баскова, который сфотографировался стоя на коленях у именной черной блестящей плиты, на которой изображена золотая нота с лепестками.

«И фото Николая Баскова действительно выглядит очень странно. И после всего, что я вам сегодня рассказала, думаю каждый из вас посмотрит уже немного иначе на подобные фотографии», — подытожила Анна Гехман.

5-tv.ru писал, что ранее Рустам Солнцев высмеял Николая Баскова на посвященной знаменитостям аллее в Витебске. Экс-участник «Дома-2» обратил внимание, что посвященные артистам мраморные плиты до боли напоминают надгробия.