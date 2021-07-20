«Помогите, сестра умирает!» — годовалую девочку ранили ножом в Подмосковье

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 000

Родственница малышки звала на помощь с балкона.

«Помогите, сестра умирает!» — годовалую девочку ранили ножом в Подмосковье

Фото: Depositphotos / BrianAJackson

Годовалую девочку ранили ножом в подмосковном Егорьевске. При каких обстоятельствах малышка получила травму, неизвестно. Однако по данным 5-tv.ru, пострадавшую кроху обнаружили в квартире после того, как ее трехлетняя сестра начала звать на помощь с балкона.

«Помогите, сестра умирает!» - кричала девочка.

При этом мама малышки дома билась в истерике. В настоящий момент пострадавший ребенок госпитализирован.  Врачи диагностировали у нее сквозное положение стенки желудка с выходом наружу петель кишечника, области спины и правого бедра. 

Обстоятельства, при которых малышку ранили, следователям предстоит установить. Предварительно, в момент ЧП семья находилась в гостях. Подробности уточняются. 

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