Годовалую девочку ранили ножом в подмосковном Егорьевске. При каких обстоятельствах малышка получила травму, неизвестно. Однако по данным 5-tv.ru, пострадавшую кроху обнаружили в квартире после того, как ее трехлетняя сестра начала звать на помощь с балкона.

«Помогите, сестра умирает!» - кричала девочка.

При этом мама малышки дома билась в истерике. В настоящий момент пострадавший ребенок госпитализирован. Врачи диагностировали у нее сквозное положение стенки желудка с выходом наружу петель кишечника, области спины и правого бедра.

Обстоятельства, при которых малышку ранили, следователям предстоит установить. Предварительно, в момент ЧП семья находилась в гостях. Подробности уточняются.