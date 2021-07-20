«Помогите, сестра умирает!» — годовалую девочку ранили ножом в Подмосковье
Родственница малышки звала на помощь с балкона.
Фото: Depositphotos / BrianAJackson
Годовалую девочку ранили ножом в подмосковном Егорьевске. При каких обстоятельствах малышка получила травму, неизвестно. Однако по данным 5-tv.ru, пострадавшую кроху обнаружили в квартире после того, как ее трехлетняя сестра начала звать на помощь с балкона.
«Помогите, сестра умирает!» - кричала девочка.
При этом мама малышки дома билась в истерике. В настоящий момент пострадавший ребенок госпитализирован. Врачи диагностировали у нее сквозное положение стенки желудка с выходом наружу петель кишечника, области спины и правого бедра.
Обстоятельства, при которых малышку ранили, следователям предстоит установить. Предварительно, в момент ЧП семья находилась в гостях. Подробности уточняются.
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