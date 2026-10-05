Пассажиры задержанного рейса устроили бунт в аэропорту Волгограда

Кадры из Волгограда, где пассажиры задержанного рейса устроили бунт и заблокировали выход из зоны досмотра. В результате под удар попали другие путешественники — они уже прошли регистрацию и контроль, но не смогли выйти к своим самолетам.

Таким радикальным способом пассажиры хотели добиться отправки своего рейса. По пути из Москвы в Сочи он совершил вынужденную посадку в Волгограде. В итоге в конфликт вмешалась полиция. Теперь забастовщикам может грозить разбирательство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Шереметьево погибли новорожденный ребенок и его 30-летняя мать. Женщина, прилетевшая в Москву из Антальи, родила в туалете терминала C, после чего, по предварительным данным, перекрыла младенцу дыхание, засунув ему в рот туалетную бумагу, и выбросила тело в мусорное ведро. Пассажирку госпитализировали с сильным маточным кровотечением, однако спасти ее не удалось.

Известно, что погибшую звали Наталья Б., она жила с 38-летним сожителем Дмитрием П. и 11-летней дочерью. Мужчина заявил, что не знал о беременности: незадолго до вылета из Турции он заметил округлившийся живот женщины и спросил об этом, на что она ответила, что его «скоро ждет сюрприз».

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