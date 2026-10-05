Гены виноваты не всегда: как избежать диабета

Терапевт Чернышова: при ожирении риск диабета повышается

Вероятность развития сахарного диабета зависит не только от наследственности и возраста. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, все риски делятся на две группы: модифицируемые и немодифицируемые. То есть часть из них человек способен изменить, а часть — нет.

К немодифицируемым факторам Чернышова в первую очередь отнесла генетику. Второй неустранимый фактор — возраст.

«Возраст свыше 45 лет — это тоже фактор риска по сахарному диабету. Как правило, он у людей не очень молодых развивается», — отметила терапевт.

Также в зоне риска женщины, перенесшие гестационный диабет.

Что касается модифицируемых факторов, то здесь все зависит от образа жизни. Врач дала три совета, как снизить риск диабета.

«Это опять-таки все относится к образу жизни: поддержание нормального веса, объем талии не более 80 сантиметров у женщин и 100 у мужчин. Потому что это показатель висцерального жира, жира внутренних органов», — подчеркнула врач.

Она также напомнила про индекс массы тела, который необходимо поддерживать в пределах нормы. И, конечно, важно правильное питание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичная компания «Элта» отправила в регионы России более 6,7 миллиона глюкометров и тест-полосок. С начала 2026 года в больницы 45 субъектов РФ поступило свыше 6,7 миллиона глюкометров и тест-полосок для диабетиков, произведенных в Москве.

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