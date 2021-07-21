В СК рассказали о следах пребывания людей в тайной тюрьме под Петербургом

Новость о настоящей темнице, оборудованной под заброшенным частным домом в Ленобласти, многим показалась невероятной. Тем не менее, бункер действительно существует, более того, правоохранительные органы узнали о нем еще несколько лет назад, когда он «засветился» в уголовном деле об убийстве авторитетного петербургского бизнесмена.

Кто содержался в секретной тюрьме, и кому она все-таки принадлежит? Об этом рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

Действительно ли бункер на территории Всеволожского района связан с расследованием уголовного дела?

«Следственным управлением Следственного комитета России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле марки Mercedes на трассе „Сортавала — Санкт-Петербург“ в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, путь которого был установлен следователями. По имеющимся данным, маршрут этого автомобиля пролегал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверями».

Соответствует ли действительности информация об использовании подвала в качестве тюрьмы?

«По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия. Подвал неоднократно осмотрен следователями и криминалистами Следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГУК СК России. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено».

Кому принадлежит строение и каким образом внутри могли оказаться подобные тюремным помещения?

«Установлено, что земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. Вместе с тем следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством и, в том числе, касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения».

Что будет дальше с обнаруженным подвалом?

«Следствием все необходимые мероприятия по исследованию помещений в рамках уголовного дела об убийстве проведены. В настоящее время вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, частная подземная тюрьма, обнаруженная во Всеволожском районе Ленобласти, фигурировала в деле об убийстве авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелии, которое произошло в этом же районе 17 сентября 2018 года.

Найденный секретный бункер был оборудован камерами с двухъярусными нарами и дверными замками как в следственном изоляторе «Кресты», постом охраны, системой видеонаблюдения и даже собственным крематорием.