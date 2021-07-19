Как погиб Шенгелия, в деле которого фигурирует тайная тюрьма под Петербургом?

Бизнесмен Бадри Шенгелия был застрелен 17 сентября 2018 года во Всеволожском районе Ленинградской области. Стало известно, что в деле об убийстве предпринимателя фигурировала частная подземная тюрьма, обнаруженная в этом же районе.

Тело Шенгелии с простреленной головой было найдено в автомобиле, стоявшем в кювете на Новоприозерском шоссе. Выяснилось, что в тот день бизнесмен ехал без охраны. На одном из участков дороги его автомобиль догнал белый Mercedes с финскими номерами, откуда машину Шенгелии расстреляли из автомата. Очевидцы, обнаружившие тело предпринимателя, утверждали, что пулями ему снесло почти полголовы.

Нашлись и свидетели гонки двух Mercedes на Новоприозерском шоссе незадолго до того, как автомобиль с телом бизнесмена нашли на обочине дороги. По всей видимости, Шенгелия пытался уйти от погони.

Убитый 53-летний предприниматель проходил свидетелем по уголовному делу о коррупции в руководстве Следственного комитета России (СКР). Он давал показания по делу экс-начальника УСБ СКР Михаила Максименко, приговоренного к 13 годам колонии строгого режима.

Подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в феврале 2019 года. Им оказался слесарь по фамилии Сергеев 1986 года рождения. По месту его проживания было обнаружено и изъято оружие, в том числе автоматический пистолет Стечкина, подствольный гранатомет ГП-30, граната, более 180 патронов, армейский взрывпакет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили тайную частную тюрьму. Бетонный бункер с несколькими камерами и крематорием находится под одним из заброшенных домов. Владельцем территории, согласно данным Росреестра, является 50-летний петербуржец Артур Эскобар. Также выяснилось, что до него дом принадлежал бывшему сотруднику УФСИН.