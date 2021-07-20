«Была в шоковом состоянии»: дочь Табакова отреагировала на заявление Прокловой

Скандал вокруг заявления Елены Прокловой о пережитых в детстве домогательствах продолжает набирать обороты. Повзрослевшая дочь Олега Табакова Мария оказалась невольно втянута в эту неприятную историю. О пережитых эмоциях 15-летней дочери режиссера рассказала актриса Яна Поплавская в интервью сайту Teleprogramma.pro.

«Маша была в шоковом состоянии. Человек не вправе озвучивать такие вещи, когда отсутствует вторая сторона. Человека нет. Ответить он не может. Я сказала тогда четко: «Ее все хотят, но все ненавидят», — отметила звезда фильма «Про Красную шапочку».

Поплавская также добавила, что искренне не понимает мотив Прокловой. По ее словам, если Елена действительно подверглась домогательству, то почему в течение жизни она не основала «благотворительный фонд» помощи жертвам насилия.

Напомним, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала о сексуальных домогательствах в подростковом возрасте. Среди ужасающих случаев она упомянула и изнасилование одним из именитых режиссеров. Многие увидели в ее откровении намек на Олега Табакова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Поплавская отреагировала на обидные слова Прокловой о сексе.