🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Ваше сердце, несмотря на некоторую внешнюю скованность в проявлении чувств, полно любви и нежности. Пусть никто этого не видит, но вы знаете, насколько ярко можете переживать моменты влюбленности, красоту мира и радость жизни. Единственное, что омрачает эту прелесть вашей души — страх не получить желаемого ответа от предмета своего обожания. Если сумеете переступить через оковы неуверенности и признаетесь, станете сильнее и невероятно продвинетесь на пути саморазвития. Не бойтесь отказа, быть честным в любви, несмотря ни на что — достоинство и подвиг.

В некоторых вопросах не важны скорость и везение. Для вас, Близнецы, наступает именно такой этап, когда нужно действовать максимально последовательно, логично и в строгом соответствии составленному плану. Спокойствие и устойчивое движение должны стать главными характеристиками вашей работы, общения, буквально всех сфер жизни. Размеренность и целеустремленность дадут вам фору перед конкурентами, вы станете черепашкой, которую никогда не догонит быстроногий Ахиллес.

Тельцам свойственно упиваться своим горем, культивировать в себе упаднические настроения и гордо страдать в одиночестве. Чувствовать разочарование — нормально. Заставлять себя оставаться в состоянии несчастья — путь саморазрушения. Отнеситесь к испытаниям судьбы с уважением, согласитесь, что былого не изменить и двигайтесь дальше. Конечно, просто это лишь на словах, но именно эта работа над собой для вас первостепенна. Не справляетесь сами — попросите помощи. От этого без преувеличения зависит ваше будущее.

Стоит почувствовать себя уверенно на рабочем месте — и хочется брать новые высоты. Такова натура Овнов, и именно это качество помогает достигать отличных карьерных результатов. Но сейчас одной амбициозности будет недостаточно. Перед вами откроются разные дороги, новые возможности, уникальные шансы, но все они могут остаться незамеченными. Сконцентрируйтесь на профессиональной стороне жизни, будьте собранны и внимательны, тогда сможете поймать удачу за хвост. А дальше — упорно трудитесь, доказывайте, что доверие к вам оправдано. Вы будете по достоинству вознаграждены за свой вклад.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 июля, растущая Луна в Стрельце благоприятствует решению юридических проблем и началу продуктивного сотрудничества с зарубежными фирмами. Представителей зодиакального круга ждет энергетически мощный день. С этой силой нужно быть осторожнее — необдуманные действия могут привести к плачевным последствиям. Все, что вы предпринимаете сегодня, надобно делать осознанно, с уверенностью в ожидаемом результате. Руководствуйтесь составленным планом, не вступайте в спонтанные авантюры. Обязательно доводите начатое дело до логического завершения.

♌ Лев

Жить, бесконечно воюя с собственной неуверенностью, очень тяжело. Вы знаете это как никто другой, но предпочитаете избегать решения проблемы. Но долго прятать голову в песок не получится — рано или поздно начнете задыхаться. Поэтому лучше как можно скорее прийти к решению изменить отношение к себе, обрести уверенность и собственный голос. Пусть вам помогут в этом любящие люди. Не лишним будет и общение с психологом или коучем, способным развязать узел внутриличностного конфликта. Вокруг вас много доброжелателей, мир не против вас, чтобы это понять, нужно просто стать немного смелее.

Космический совет: внутренний конфликт не дает двигаться дальше — пришло время научиться любви к себе.

♍ Дева

В последние дни вы работали слишком много и усердно. Ваш запас энергии на исходе и, если продолжите в том же духе, исчерпаете его полностью. Вам необходима передышка, но никто не предложит перерыва — берите решение этого вопроса в свои руки. Найдите время для полноценного выходного, который посвятите только себе. Займитесь в этот день восполняющими ресурсы делами — хобби, любого рода творчество. Ничегонеделание тоже отлично подойдет! Хоть весь день лежите в ванне, главное — выспаться и получить заряд позитивных эмоций. И не откладывайте!

Космический совет: посвятите день отдыху и удовольствиям для себя, вы достаточно потрудились на благо других.

♎ Весы

Нет ничего удивительного или постыдного в желании нравиться окружающим. Но не заходите в это болото слишком далеко, иначе вас затянет в трясину самых неприятных последствий. В стремлении получить чье-то расположение вы порой слишком стараетесь, прибегая даже ко лжи, если считаете необходимым. Это путь к громкому провалу и разладу с собой, Весы. Быть добрым к людям и всему миру можно и не обманывая. А ложь, которую вы используете якобы во благо, рано или поздно раскроется. Чтобы добиться своего, звезды советуют не хитрить, а проявить настойчивость.

Космический совет: говорите правду, в честности — ваш путь к гармонии и самодостаточности.

♏ Скорпион

Ваш голос важен, он должен звучать отчетливо и уверенно. Никак иначе. Стеснение, страх быть отвергнутым и непонятым, особенно в ближайшие дни, станут препятствием на пути к личному счастью и профессиональному успеху. Не стоит думать над тем, что сказать и как действовать — руководствуйтесь своими эмоциями и интуицией. Играя чужую роль, далеко не уйдете. Быть открытым трудно, страшно, стоит только подумать об этом, и мир уже кажется враждебным. На самом деле именно честность уверенность в своих взглядах может привести вас к успеху.

Космический совет: не бойтесь быть уязвимыми, открыто говорите и действуйте по зову сердца.

♐ Стрелец

Стрельцы — воины по своей природе, они не из тех, кто сдается на первом препятствии. Во многих областях жизни эта особенность помогает рушить преграды и реализовывать мечты. Но иногда можно поймать себя на попытке пробить стену головой. Это больно, неприятно, невозможно, запомните. Существуют истории, ход которых вам не изменить, как ни старайтесь. С некоторыми событиями нужно просто смириться. На это нужно не меньше мужества, чем на борьбу. Но у вас оно найдется, правда? Космический совет: доверьтесь судьбе и смиренно примите то, что не в силах изменить.

♑ Козерог

Трудяги-Козероги, если их вовремя не остановить, могут забыть уйти с работы домой. Им важно чувствовать себя нужными, важно получать похвалу за свои старания. Настолько важно, что зачастую они готовы наизнанку вывернуться ради награды. Это не самый конструктивный подход. Во-первых, нет никакой гарантии, что ваши труды будут оценены по достоинству. Во-вторых, ваши ресурсы не вечны, рано или поздно необходимость поддерживать созданный образ сломит вас. Не пытайтесь нравиться, угождать, соответствовать. Занимайтесь любимым делом, уважайте свое право на отдых, говорите то, что думаете. Если нужно — хвалите сами себя, не дожидаясь добрых слов со стороны!

Космический совет: не позволяйте мнению других влиять на вашу жизнь, отстаивайте свою правду.

♒ Водолей

Проблемы с позиционированием себя перед окружающими случаются и у Водолеев. Примерять на себя разные роли им даже интересно, но только поначалу. Рано или поздно несчастные начинают путаться и забывать, как вести себя с тем или иным человеком. В итоге — разочарования, ссоры, проблемы на работе и в семье. Если действительно хотите стать лучше и нравится другим, начинайте меняться! Начать нужно с трезвой оценки своих сильных и слабых сторон, талантов и навыков. Понимание себя — первый шаг к построению здоровых отношений с миром.

Космический совет: разберитесь в себе, объективно взглянув на достоинства и недостатки — так сможете измениться к лучшему.

♊ Рыбы

Вы так устали, что хочется опустить руки и бросить все. Пусть как-нибудь само образуется! Это желание понятно и даже закономерно. Но именно сейчас, когда сил, кажется, не хватает даже на слезы, останавливаться категорически нельзя. Обновите в памяти, а лучше визуально, план, который составляли в начале пути, после этого продолжайте планомерно его осуществлять. Не забывайте давать себе время для отдыха — высыпайтесь, отвлекайтесь на отдых, во время которого не будете думать о делах. Еще немного упорства и терпения. Результат того стоит.

Космический совет: Вселенная поддерживает вас. Не отчаивайтесь и смело продолжайте путь к своей цели.

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