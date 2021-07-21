«Состояние ухудшилось»: жена Пьехи показала видео из больницы, где лежит их сын после избиения

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова опубликовала видео из больницы, куда попал их семилетний сын Петр после потасовки с соседкой Ириной Безбородовой.

«Вчера избили моего ребенка и мою мать. Мы приехали делать обследование, дай бог, чтобы все обошлось», — рассказала экс-супруга музыканта.

По ее словам, у мальчика сотрясение мозга. Теперь его ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом.

«Вчера утром вроде немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось», — поделилась Горчакова.

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Бабушка Пети после инцидента, по словам Наталии, попала в травматологию с травмой руки.

Вместе с семьей Горчакова отдыхала в коттеджном поселке в Рощино под Петербургом. Ничего не предвещало беды, как вдруг соседка, супруга футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина, проявила агрессию по отношению к ее семилетнему сыну.

«Петя задружился с их средним ребенком, но оказался „не того разлива“, и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. Он проткнул карандашом их надувной бассейн», — рассказала Наталия.

Так выходка мальчика привела к конфликту, после которого он пострадал.

«Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», — сообщила Горчакова.

Теперь семья Стаса Пьехи намерена обратиться в суд. Как писал 5-tv.ru, звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что может грозить женщине, напавшей на семилетнего мальчика и его бабушку.