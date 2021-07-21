«Состояние ухудшилось»: жена Пьехи показала видео из больницы, где лежит их сын после избиения

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Егор Измалкин
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Семилетний наследник певца получил травмы после потасовки с соседкой.

Фото, видео: Instagram @knyaginya

Бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталия Горчакова опубликовала видео из больницы, куда попал их семилетний сын Петр после потасовки с соседкой Ириной Безбородовой.

«Вчера избили моего ребенка и мою мать. Мы приехали делать обследование, дай бог, чтобы все обошлось», — рассказала экс-супруга музыканта. 

По ее словам, у мальчика сотрясение мозга.  Теперь его ждет множество анализов, энцефалограмма, работа с психологом, неврологом.

«Вчера утром вроде немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось», — поделилась Горчакова.

Instagram @knyaginya

Бабушка Пети после инцидента, по словам Наталии, попала в травматологию с травмой руки.

Вместе с семьей Горчакова отдыхала в коттеджном поселке в Рощино под Петербургом. Ничего не предвещало беды, как вдруг соседка, супруга футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина, проявила агрессию по отношению к ее семилетнему сыну.

«Петя задружился с их средним ребенком, но оказался „не того разлива“, и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. Он проткнул карандашом их надувной бассейн», — рассказала Наталия.

Так выходка мальчика привела к конфликту, после которого он пострадал.

«Взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», — сообщила Горчакова.

Теперь семья Стаса Пьехи намерена обратиться в суд. Как писал 5-tv.ru, звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что может грозить женщине, напавшей на семилетнего мальчика и его бабушку.

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