Избившая сына Стаса Пьехи женщина рассказала свою версию случившегося

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Егор Измалкин
Эксклюзив 3 167

В коттеджном поселке под Петербургом произошел серьезный конфликт между семьями певца и футбольного судьи.

Избившая сына Стаса Пьехи женщина рассказала свою версию случившегося

Фото: Instagram @wolfieha, @knyaginya

Жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина объяснила причину своего нападения на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Правоохранительным органам женщина сообщила, что якобы пытались не только защитить свое имущество, но и заступиться за своего ребенка. 5-tv.ru приводит факты, изложенные подозреваемой стражам порядка. 

После того, как Безбородова увидела, что спущен и опрокинут бассейн на участке ее дома, она вышла его накачать, но у нее  не получилось. Тогда супруга футбольного судьи зашла обратно в дом. Стоя на кухне, в окно она увидела, что к спущенному бассейну подошел сын Стаса Пьехи и начал отрывать шланги, на что та сделала ему замечание. Мальчик признался, что проткнул бассейн карандашом.

После этого к Безбородовой вышел дядя ребенка и предложил заклеить бассейн, женщина же предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ. Затем, по словам Ирины, она отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда она возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, Безбородова увидела, что из ее дома выходит Петя.

Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Взяв за руку мальчика, она повела его в дом к матери, по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени. Из-за этого произошел словесный конфликт, в ходе которого дядя ребенка, по ее словам, начал толкать Безбородову. В это время, призналась женщина, она не контролировала ситуацию и зацепила рукой бабушку мальчика, после чего дядя мальчика толкнул Безбородову в спину из-за чего та чуть не упала.

Сын Пьехи сейчас с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. Мальчика обследуют врачи. У него диагностировали сотрясение мозга. Как писал 5-tv.ru ранее, жена Стаса Пьехи опубликовала видео, в котором рассказала о госпитализации сына.

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