Избившая сына Стаса Пьехи женщина рассказала свою версию случившегося

Жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина объяснила причину своего нападения на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Правоохранительным органам женщина сообщила, что якобы пытались не только защитить свое имущество, но и заступиться за своего ребенка. 5-tv.ru приводит факты, изложенные подозреваемой стражам порядка.

После того, как Безбородова увидела, что спущен и опрокинут бассейн на участке ее дома, она вышла его накачать, но у нее не получилось. Тогда супруга футбольного судьи зашла обратно в дом. Стоя на кухне, в окно она увидела, что к спущенному бассейну подошел сын Стаса Пьехи и начал отрывать шланги, на что та сделала ему замечание. Мальчик признался, что проткнул бассейн карандашом.

После этого к Безбородовой вышел дядя ребенка и предложил заклеить бассейн, женщина же предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ. Затем, по словам Ирины, она отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда она возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, Безбородова увидела, что из ее дома выходит Петя.

Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Взяв за руку мальчика, она повела его в дом к матери, по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени. Из-за этого произошел словесный конфликт, в ходе которого дядя ребенка, по ее словам, начал толкать Безбородову. В это время, призналась женщина, она не контролировала ситуацию и зацепила рукой бабушку мальчика, после чего дядя мальчика толкнул Безбородову в спину из-за чего та чуть не упала.

Сын Пьехи сейчас с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. Мальчика обследуют врачи. У него диагностировали сотрясение мозга. Как писал 5-tv.ru ранее, жена Стаса Пьехи опубликовала видео, в котором рассказала о госпитализации сына.