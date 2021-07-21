Венера в Деве: Чем опасен период с 22 июля и кому он может принести счастье?

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Анна Васильева
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Астролог Анастасия Широкова рассказала 5-tv.ru, как долго Венера будет дарить неприятности людям.

Фото, видео: depositphotos / Shad.off; 5-tv.ru

22 июля Венера переходит в знак Девы. Этот период обещает стать запоминающимся! К сожалению, запомниться он может в основном негативными событиями. Астролог Анастасия Широкова рассказала 5-tv.ru, кому Венера принесет неудачи, а кому подарит полезные жизненные уроки.

Особое положение

«Вроде бы ничего сверхъестественного, если не ущербное, особое положение этой планеты и достаточно странная сопутствующая ситуация в небе. Венера в знаке Девы имеет положение падения: это особое положение, которое говорит о том, что планета не знает, как правильно реализовать свои функции, а значит, начинает вести себя очень странным, искаженным образом. Часто противоположно своим функциям», — сказала астролог.

Время ошибок

Всем известно, что Венера — планета гармонии, любви, красоты и материальности. Но с 22 июля она поменяет свою привычную стратегию.

«С нынешнего момента и до середины августа многие из нас будут не объективны относительно материальной и любовно сфер своей жизни и рискуют наделать массу ошибок. В ближайшие несколько дней будьте особенно внимательны, особенно со знакомыми и даже родственниками, которые вдруг начнут вам предлагать ввязаться в какие-то сомнительные финансовые мероприятия. Риск попасть в финансовые ловушки в этот период крайне велик», — объяснила собеседница издания.

Петля или аркан

Конфигурации «Петля» или «Аркан», по словам Широковой, означает, что некоторых людей ждут какие-то серьезные испытания, в том числе материальные.

«И если вы переживаете в эти дни финансовые потери, то они должны будут вас научить чему-то серьезному», — пояснила эксперт.

Лилит к Венере

«Напоминаю вам, что вся эта тема усиливается квадратурой Лилит к Венере. И именно 22 июля этот аспект будет точным. Квадратура дает внезапные травмирующие и конфликтные ситуации, поэтому постарайтесь именно сейчас не планировать ничего архиважного», — подытожила астролог.

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Венера в Деве: Чем опасен период с 22 июля и кому он может принести счаст...

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