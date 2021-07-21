Обладатели каких имен чаще становятся алкоголиками?

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Мария Евстигнеева
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Имя человека сильно влияет на его судьбу. Как не стоит называть мальчика, чтобы не навлечь на него неприятности?

Обладатели каких имен чаще становятся алкоголиками?

Фото: Depositphotos / belchonock

Имя человека сильно влияет на его судьбу и во многом сказывается на особенностях характера, уверены эксперты. Более того, оно может даже повлиять на привычки человека и его таланты. Издание Rsute назвало четыре имени, от обладателей которых нужно держать подальше - чаще всего они становятся алкоголиками.  

Анатолий

Несмотря на благозвучность имени, Анатолии наиболее подвержены к алкоголизму. Эта склонность у обладателей данного  имени проявляется еще в юношестве, а с годами еще больше усиливается. Пьянство нередко доводит таких мужчин до несчастных случаев и скандалов. 

Роман

Специалисты полагают, что мужчины с именем Роман отличаются своим непостоянством характера и неумением сосредоточиться на каком-то одном деле. По жизни они стремятся найти что-то лучшее, а потому за многое хватаются и не доводят дела до конца. У Романов к жизни требования слишком завышенные, поэтому они постоянно всем недовольны. Для того, чтобы сгладить эти неприятности, они будут прибегать к бутылке, как к средству поднятия настроения и решения всех проблем.

Вадим

Специалисты предупреждают будущих родителей о том, что, назвав сына Вадимом, нужно быть готовым к его неподконтрольности. С детства эти мужчины — настоящие хулиганы и по мере взросления Вадим, как и Анатолий, будет слишком много времени уделять алкоголю. Более того, обладатели этого имени будут иметь нездоровый интерес и к другим вредным привычкам.

Адам

Давая сыну библейское имя Адам, родители должны отдавать себе отчет в том, что наследник вырастет настоящим донжуаном. Он с ранних лет будет активно интересоваться противоположным полом. Другой мужчина для него — это не союзник и не приятель, он соперник. Из-за этого — постоянные конфликты, драки и другие негативные последствия будут выливаться в желание запить алкоголем неприятности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нос мужчины может рассказать о его характере.

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Обладатели каких имен чаще становятся алкоголиками?

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