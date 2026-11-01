«Девочка, передайте за проезд»: Кузьмину принимали за ребенка из-за ее роста

Кузьмина смирилась с реакцией людей на ее нестандартный рост

Актриса Ольга Кузьмина на премьере сказки «Живая книга» призналась корреспонденту 5-tv.ru, что из-за роста 157 сантиметров ее иногда принимали за девочку даже в общественном транспорте.

По словам Кузьминой, реакция людей на ее внешность уже стала для нее привычной: при встрече многие удивляются, какая она маленькая, ведь на экране актриса не кажется такой компактной. Рост артистки — 157 сантиметров, она ниже стандартного и признает, что выглядит хрупкой.

«Долгое время ко мне, например, в общественном транспорте: (обращались. — Прим. ред.) „Девочка, девочка, передайте за проезд!“ Мне казалось: „Что я девочка? Я уже взрослая“. И да, я нестандартная, и я тоже это приняла. Я вот такая, какая есть», — поделилась она.

При этом Кузьмина отметила, что ее муж, наоборот, выше среднего, и на контрасте он всегда смотрит на нее сверху вниз, а она «заглядывает ему в ноздри».

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