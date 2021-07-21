Почему новейший российский самолет-невидимка разозлил мировых конкурентов?

Сегодня второй день главного авиационного события года — МАКС-2021. Мировая пресса буквально взорвалась после рекордного числа громких премьер. Почему наш самолет-невидимка так раздражает конкурентов? И как выглядит внутри новейший бизнес-джет? Подняться на борт разрешили только съемочной группе МИЦ «Известия».

Эксклюзивные кадры — в репортаже корреспондентов Ярослава Богата и Антона Золотницкого.

Сейчас к взлету готовится вертолетная группа из Индии. Во время демонстрационного полета пилоты должны показать свое мастерство. На крыло постоянно становится самая разная техника. Конечно, больше всего здесь ждут появления легендарных пилотажных групп. «Стрижи» и «Русские Витязи» снова порадуют зрителей. Небо над Жуковским с ними делят нее только сверхзвуковые аппараты.

Но главной интригой стал самолет, который взлетит только в 2023 году. Авиационному миру наконец-то показали ту самую темную лошадку, которая должна поставить шах и мат своим основным конкурентам. Это — главная интрига Международного авиационно-космического салона.

Первая реакция иностранных СМИ на презентацию легкого тактического истребителя пятого поколения не заставила себя ждать. И если американские CNN и ABC сдержанно перепечатали боевые характеристики, то в заголовок британской The Times не скрывает эмоций.

«Россия представила самолет-невидимку „Шах и мат“, насмехнувшись над Великобританией».

В одном из анонсирующих снимков в оптике нового самолета — действительно был напоминающий эсминец силуэт. Очень похожий на Defender — военный корабль, который нарушил границы России и сменил курс только после того как в небе заревели реактивные двигатели. Не исключено, что в ближайшем будущем на охрану границ встанет и Checkmate — машина универсальная. Из-за формы воздухозаборника, напоминающей разъяренный оскал, в заграничных СМИ его прозвали «Крикуном».

Новый истребитель уже совершенно точно можно назвать младшим братом Су-57. Здесь установлен точно такой же двигатель с отклоняемым вектором тяги. Для боевой машины такого веса это означает только одно — сверхманевренность. Кроме того, уменьшена дистанция взлета и посадки. И здесь даже бортовой номер состоит из тех же цифр: «7» и «5», как заявили в компании «Сухой» — это счастливые для них цифры.

Впрочем, на МАКС уже есть на что посмотреть, потрогать и даже себя попробовать в роли аса. Безопасность гарантирована — высота минимальная. Почувствовать себя пилотом, не поднимаясь в небо, можно благодаря таким вот тренажерам. Здесь можно тренировать все, вплоть до до заправки в воздухе и фигур высшего пилотажа. Ощущения максимально реалистичные. Пожалуй, это единственное место, где пилот имеет право на ошибку.

Но не только военная авиация сегодня привлекает посетителей МАКС. Корреспондент Антон Золотницкий расскажет о самом интересном в гражданском самолетостроении.

Одна из эксклюзивных новинок МАКС — «Сухой бизнес-джет». Люксовая модификация классического «Суперджета». Этот самолет лично осмотрел Владимир Путин. И только съемочной группе МИЦ «Известия» разрешили подняться на борт.

В трех просторных салонах можно с комфортом поужинать — стол поднимается на нужную высоту — посмотреть кино или новости, провести совещание. Для главного пассажира — персональная зона отдыха с диваном, раскладывающимся в кровать, подсветкой, которая меняется в зависимости от времени суток.

На МАКС-21 действительно есть на что посмотреть: новейший российский пассажирский лайнер МС-21 300, первый переоборудованный вертолет Ми-8 национальной службы санитарной авиации и, еще многое другое. Сегодня салон открыл свои двери для всех любителей авиации.