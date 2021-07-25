Видео: Летчик завис в воздухе на Су-57 в ходе летной программы на МАКС-2021
Сергей Богдан выполнил одну из самых зрелищных и опасных фигур высшего пилотажа –«Колокол».
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru
Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал невероятное мастерство во время программы на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Он выполнил одну из самых сложных и опасных фигур высшего пилотажа – «Колокол», управляя российским сверхзвуковым истребителем-невидимкой Су-57. Самолет поднялся высоко в воздух и оставался почти неподвижным в течение нескольких секунд. Видео опасного маневра оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Как пишет RT, лайнер начал с набора высоты на 90 градусов по вертикали, а затем использовал технологию управления вектором тяги, чтобы оставаться на одном месте как можно дольше. Трюк завершился тем, что Су-57 опустил нос и имитировал движение языка колокола.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, способный поражать воздушные, морские и наземные цели. Серийное производство самолета началось в 2019 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что авиагруппа «Стрижи» устроила грандиозное выступление на МАКС-2021.
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