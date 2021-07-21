«Насмехнулись над Великобританией»: как мировые СМИ оценили новейший российский истребитель

Новейшие образцы российской военной и гражданской техники сейчас обсуждают все мировые СМИ. Самое крупное авиационное событие года — МАКС-2021 — поставило рекорд по числу громких премьер. Самолет-невидимка пятого поколения, скафандры, в которых россияне полетят на Луну, а также новый бизнес-джет, подняться на борт которого разрешили только нашей съемочной группе. Эксклюзивные кадры — в репортаже кореспондентов МИЦ «Известия» Ярослава Богата и Антона Золотницкого.

Авиационному миру наконец-то показали ту самую темную лошадку, которая должна поставить шах и мат своим основным конкурентам. Это — главная интрига Международного авиационно-космического салона.

Первая реакция иностранных СМИ на презентацию легкого тактического истребителя пятого поколения не заставила себя ждать.

И если американские CNN и ABC сдержанно перепечатали боевые характеристики, то в заголовок британской The Times не скрывает эмоций.

«Россия представила самолет-невидимку „Шах и мат“, насмехнувшись над Великобританией».

В одном из анонсирующих снимков в оптике нового самолета — действительно был напоминающий эсминец силуэт. Очень похожий на Defender — военный корабль, который нарушил границы России и сменил курс только после того как в небе заревели реактивные двигатели. Не исключено, что в ближайшем будущем на охрану границ встанет и Checkmate — машина универсальная.

Новый истребитель уже совершенно точно можно назвать младшим братом Су-57. Здесь установлен точно такой же двигатель с отклоняемым вектором тяги. Для боевой машины такого веса это означает только одно — сверхманевренность. Кроме того, уменьшена дистанция взлета и посадки. И здесь даже бортовой номер состоит из тех же цифр: «7» и «5», как заявили в компании «Сухой» — это счастливые для них цифры.

Скорость почти два маха — то есть около 2500 километров в час. Одновременно может поразить шесть целей — лучший среди самолетов пятого поколения, потому что может первым обнаружить и уничтожить их. На борту искусственный интеллект — если что, поможет пилоту. Полет нового сверхзвукового «Сухого» должен состояться в 2023 году. Впрочем, наделать шума истребитель уже успел, даже без рева двигателя.

Первое, что сразу же бросается в глаза, это, конечно же, характерная форма воздухозаборника. Именно из-за этой формы в американской прессе новому российскому истребителю уже дали свое название, его называют «Крикун».

Одна из модификаций Су-75 превратит его в беспилотник. БПЛА многие уже давно называют будущем авиации. На просторах МАКС — десятки новинок бесштурвальной техники, которой управляет не пилот, а оператор прямо с земли. Разведка или ударная боевая задача — без риска для человеческой жизни.

«Человек, по моему мнению, это самое, к сожалению, слабое звено. Чем больше роботизации, чем больше искусственный интеллект, тем надежнее выполняются те задачи», — считает генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Ключевая особенность этого беспилотника в том, управлять им можно практически из любой точки мира, главное, чтобы сам аппарат находился при этом в зоне действия спутниковой связи. Этой новинкой заинтересовались, например, военные из Мьянмы.

Одна из эксклюзивных новинок МАКС — «Сухой бизнес-джет». Люксовая модификация классического «Суперджета». Этот самолет лично осмотрел Владимир Путин. И только съемочной группе МИЦ «Известия» разрешили подняться на борт.

Сразу при входе первая особенность. За этой панелью орехового дерева скрывается встроенный бортовой трап. Он нужен для того, чтобы вне зависимости от условий аэропорта пассажиры могли выйти из самолета.

Впрочем, выходить им вряд ли захочется. В трех просторных салонах можно с комфортом поужинать — стол поднимается на нужную высоту — посмотреть кино или новости, провести совещание. Для главного пассажира — персональная зона отдыха с диваном, раскладывающимся в кровать, подсветкой, которая меняется в зависимости от времени суток.

Дальность полета — семь тысяч километров, это почти на три тысячи больше, чем у обычного «Суперджета». И российские лайнеры уже привлекают внимание зарубежных гостей.

«Видим, с каким интересом иностранные делегации приехали на МАКС. Это и в рамках производственной кооперации, и потенциальные покупатели нашей авиационной техники», — говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Покупать и посмотреть на МАКС-21 действительно есть чего: новейший российский пассажирский лайнер МС-21-300, первый переоборудованный вертолет Ми-8 национальной службы санитарной авиации и, конечно, многое другое. Сегодня и завтра — бизнес-дни, а для всех поклонников авиации выставка откроется уже в пятницу.