«Она — истеричка»: Безбородов высказался о жене, напавшей на сына Стаса Пьехи

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Анна Васильева
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Супруга футбольного судьи избила ребенка. Мальчик получил сотрясение мозга.

«Она — истеричка»: Безбородов высказался о жене, напавшей на сына Стаса Пьехи

Фото: Instagram @wolfieha

Футбольный арбитр Владислав Безбородов, который когда-то играл за «Зенит», прокомментировал ситуацию, в которой оказалась его жена Ирина. Накануне женщина напала на семилетнего сына певца Стаса Пьехи в одном из коттеджных поселков под Петербургом. В результате мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован. 

Безбородов не стал защищать супругу после инцидента и весьма резко высказался об отношениях с ней. 

«Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сказал он в беседе с сайтом KP.RU.

Сейчас ребенок Пьехи находится в больнице в Сестрорецке. Врачи проводят обследование организма мальчика. По предварительным данным, у него диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Ранее 5-tv.ru писал, что сама Ирина уже объяснила причину своего нападения на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Правоохранительным органам женщина сообщила, что якобы пытались не только защитить свое имущество, но и заступиться за своего ребенка.

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