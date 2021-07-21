«Не только руку, но и ногу поднимала»: Безбородов о жизни с избившей сына Пьехи женщиной

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 4 523

Арбитр с иронией ответил на просьбу прокомментировать скандал с сыном музыканта.

Фото, видео: www.globallookpress / Maksim Konstantinov, /Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Известный футбольный судья Владислав Безбородов рассказал о жизни с супругой Ириной. Женщина оказалась в центре скандала после того, как напала на сына Стаса Пьехи. Мальчика с травмами доставили в больницу. Позже муж виновницы потасовки в одном из интервью сообщил, что якобы выгнал «истеричную» супругу из дома. 5-tv.ru обратился за разъяснениями к Безбородову.

«Психованная. <…> Выгнал, в лесу, в палатке живет. <…> Сказал: отказываюсь на тебе жениться и все. Выгнал из дома. <…> Меня тиранила, несколько лет терпел, и вот не выдержал. Не только руку поднимала, но и ногу. С ноги как даст, так вообще», — с ироние рассказал бывший футболист.

Инцидент, участниками которого стали сын и теща Стаса Пьехи и жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина случился накануне в одном из коттеджных поселков под Петербургом. Конфликт между соседями закончился дракой и госпитализацией наследника артиста. Мальчик получил сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас он находится в больнице.

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