«Не только руку, но и ногу поднимала»: Безбородов о жизни с избившей сына Пьехи женщиной

Известный футбольный судья Владислав Безбородов рассказал о жизни с супругой Ириной. Женщина оказалась в центре скандала после того, как напала на сына Стаса Пьехи. Мальчика с травмами доставили в больницу. Позже муж виновницы потасовки в одном из интервью сообщил, что якобы выгнал «истеричную» супругу из дома. 5-tv.ru обратился за разъяснениями к Безбородову.

«Психованная. <…> Выгнал, в лесу, в палатке живет. <…> Сказал: отказываюсь на тебе жениться и все. Выгнал из дома. <…> Меня тиранила, несколько лет терпел, и вот не выдержал. Не только руку поднимала, но и ногу. С ноги как даст, так вообще», — с ироние рассказал бывший футболист.

Инцидент, участниками которого стали сын и теща Стаса Пьехи и жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина случился накануне в одном из коттеджных поселков под Петербургом. Конфликт между соседями закончился дракой и госпитализацией наследника артиста. Мальчик получил сотрясение мозга и другие травмы. Сейчас он находится в больнице.