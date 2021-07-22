Предположительно нетрезвая автоледи за рулем BMW устроила жесткое ДТП в Липецке. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел вечером 21 июля на Краснозаводской улице. Момент удара попал в объектив камеры видеорегистратора одного из водителей.

На кадрах видно, как едущая навстречу германская легковушка встает на проезжей части боком и в буквальном смысле таранит проезжающее авто. Suzuki выбрасывает на трамвайные пути. Из разбитого моторного отсека валит белый пар.

В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок, находившиеся в японском авто.

Свидетель аварии, кроме прочего, снял на камеру мобильного телефона «танцующую» девушку, которая бравировала тем, что не сидела за рулем BMW.

«А я за рулем не была! Давай, давай, видео показывай!» — демонстративно комментирует на камеру предположительная виновница ДТП.



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Очевидцы склонны считать, что девушка находилась в нетрезвом состоянии. Кроме прочего, жители Липецка отмечают — автоледи не единожды попадала в аварии и выходила из ситуации безнаказанной.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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