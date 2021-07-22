«Танцующая» автоледи устроила жесткое ДТП в Липецке. Пострадал ребенок — видео
Инцидент произошел вечером 21 июля на Краснозаводской улице.
Фото, видео: ВКонтакте @d.pogrebnyak
Предположительно нетрезвая автоледи за рулем BMW устроила жесткое ДТП в Липецке. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел вечером 21 июля на Краснозаводской улице. Момент удара попал в объектив камеры видеорегистратора одного из водителей.
На кадрах видно, как едущая навстречу германская легковушка встает на проезжей части боком и в буквальном смысле таранит проезжающее авто. Suzuki выбрасывает на трамвайные пути. Из разбитого моторного отсека валит белый пар.
В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что в результате дорожного инцидента пострадали три человека, в том числе 11-летний ребенок, находившиеся в японском авто.
Свидетель аварии, кроме прочего, снял на камеру мобильного телефона «танцующую» девушку, которая бравировала тем, что не сидела за рулем BMW.
«А я за рулем не была! Давай, давай, видео показывай!» — демонстративно комментирует на камеру предположительная виновница ДТП.
Instagram @dmitry.pogrebnyak
Очевидцы склонны считать, что девушка находилась в нетрезвом состоянии. Кроме прочего, жители Липецка отмечают — автоледи не единожды попадала в аварии и выходила из ситуации безнаказанной.
Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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