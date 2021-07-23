Какой вы фильм по знаку зодиака?

Часто ли бывало с вами такое, что во время просмотра какого-либо фильма, у вас возникает ощущение, будто сценарист списал его с вашей жизни? Если нет, то после просмотра кинокартин, подобранных астрологом astroprognostic для каждого знака зодиака, оно точно появится.

Овен — «Дьявол носит Прада»

Овен может увидеть схожие с собой черты во властной и могущественной Миранде Пристли или амбициозной и сильной Энди. Темперамент этих героев очень похож на вас. Целеустремленность и бесстрашие - ваши главные черты.

Телец — «Маленькие женщины

Фильм отражает энергию и мотивацию Тельца. Это трудолюбивые, искренние люди, которые всегда будут надежной опорой для близких. В окружающих они замечают только хорошее. Представители этого знака зодиака умеют сосредоточить внимание исключительно на позитивных вещах.

Близнецы — «Начало»

Фильм отчетливо отражает глубокий мир и стремление к созиданию Близнецов. Они любят головоломки, приключения и психологические задачи.

Рак — «Вечное сияние чистого разума»

Любовь безгранична и способна преодолеть все преграды на пути. Трогательный фильм с участием Джима Керри и Кейт Уинслет похож на внутренний мир Раков: немного странный, грустный, но искренний и верный.

Лев — «Завтрак у Тиффани»

Любители привлекать внимание, яркие и порой экстравагантные Львы — отражение главной героини фильма — Холли Голайтли. Эффектная красотка с богатым внутренним миром — то, что представляют из себя представители знака.

Дева — «Интерстеллар»

Непростой, глубокий и серьезный фильм — именно такие и есть Девы. Они раскрываются постепенно, их отличает упорядоченность и логичность. Интерес к ним будет только усиливаться по мере развития отношений.

Весы — «1+1»

В фильме отражается две крайности представителей знака. С одной стороны, они успешные и элегантные личности, с другой - озорные и взбалмошные люди, которые предпочитают жить одним днем. Сочетание драмы и комедии — это про Весов.

Скорпион — «Экстаз»

Фильм будто создан по жизненным мотивам Скорпиона. Если у них веселье, то они ныряют в него с головой, если страдание — то будут, не жалея сил самозабвенно предаваться печали. Такая драматичность и категоричность — основные черты представителя знаков зодиака.

Стрелец — «Достать ножи»

Этот фильм точно отображает натуру Стрельца. Ведь это люди, которые всегда находятся в движении, а их жизнь полна адреналина и приключений. Каждая их история — это захватывающий сюжет.

Козерог — «Люди в черном»

Этот фильм — полное отражение Козерогов, так как они напоминают его главного персонажа. Это успешный человек, который насквозь видит окружающих и всегда может отличить хорошее от плохого.

Водолей — «Прибытие»

Научная фантастика — это отражение натуры творческого Водолея. Фильм цепляет от начала до конца, как и личность представителя зодиакального круга. Интригующий и очень глубокий.

Рыбы — «Ла-ла Ленд»

Главную роль в их жизни играет любовь и творчество. Чувственность и глубина восприятия мира - то, что в действительности отображает романтичных и мечтательных Рыб.

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