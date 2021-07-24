Подруга дочери погибшей в крушении легкомоторного самолета Tecnam P2002 «Sierra» под Хабаровском Татьяны Новиковской не верит, что именно летчица могла спровоцировать смертельную аварию.

Как стало известно 5-tv.ru, 55-летняя летчица, которая была президентом Федерации авиационного спорта Дальнего Востока, скончалась в реанимации — последствия тяжелейших травм, полученных ею при ударе воздушного судна о землю, оказались необратимыми.

Самолет рухнул на болото при наборе высоты, и от сильного столкновения тут же превратился в груду искореженного металла. Рядом с обломками спасатели нашли тело мужчины. Таким образом, количество жертв аварии возросло до двух. Могло ли это произойти по вине Новиковской? Собеседница 5-tv.ru в растерянности — от такого асса никто не ожидал ошибки.

«Она очень хороший человек, она во многом мне помогала. Зная то, что она является президентом Федерации авиаспорта Дальнего Востока… Если она управляла самолетом — она такой опытный инструктор! Не знаю…» — поделилась девушка.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». У следствия есть три версии причины катастрофы — ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, и неблагоприятные погодные условия. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает расследование происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о столкновении двух самолетов в аэропорту Дубая.