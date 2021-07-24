Заместителя начальника отдела угрозыска расстреляли в Ставрополе
Правоохранитель скончался в больнице от полученных травм.
Срочная новость
Фото, видео: Depositphotos / edwardolive; Telegram @operdrain
Неизвестный выстрелил в начальника отдела угрозыска в Ставрополе и скрылся на автомобиле. Инцидент произошел на парковке возле жилого дома. Мотивы злоумышленника в настоящий момент неизвестны.
Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение в бедро, был госпитализирован. Он скончался в больнице от полученных травм.
Ведется розыск подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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