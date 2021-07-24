Заместителя начальника отдела угрозыска расстреляли в Ставрополе

Неизвестный выстрелил в начальника отдела угрозыска в Ставрополе и скрылся на автомобиле. Инцидент произошел на парковке возле жилого дома. Мотивы злоумышленника в настоящий момент неизвестны.

Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение в бедро, был госпитализирован. Он скончался в больнице от полученных травм.

Ведется розыск подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства случившегося.