Заместителя начальника отдела угрозыска расстреляли в Ставрополе

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Карина Бернтгольц
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Правоохранитель скончался в больнице от полученных травм.

Фото, видео: Depositphotos / edwardolive; Telegram @operdrain

Неизвестный выстрелил в начальника отдела угрозыска в Ставрополе и скрылся на автомобиле. Инцидент произошел на парковке возле жилого дома. Мотивы злоумышленника в настоящий момент неизвестны. 

Правоохранитель, получивший огнестрельное ранение в бедро, был госпитализирован. Он скончался в больнице от полученных травм.

Ведется розыск подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства случившегося. 

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