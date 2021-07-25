«Не плоды хирургов»: от какой болезни изменилось тело Анастасии Волочковой?

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Мария Евстигнеева
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Эпатажная балерина призналась, что природа наделила ее определенной «особенностью».

«Не плоды хирургов»: от какой болезни изменилось тело Анастасии Волочковой?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью RTVI о причинах увеличения размера груди. 45-летняя эпатажная танцовщица подчеркнула, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. Так сложилось, что природа «наградила» знаменитость гормональным заболеванием.

«У меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой. Так все получилось, что грудь выросла. Но, и к счастью, кстати, потому что многие мечтают о такой же. Настолько у меня все совершенно, что многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а от бога», — призналась Анастасия Волочкова.

Бывшая прима-балерина отметила, что в начале заболевания никаких симптомов, кроме недомогания, нет. Появляется раздражительность, резкое увеличение веса, усталость, которую чаще всего списывают на стресс. Распознать недуг не так-то просто, однако своевременное обращение к врачу и лечение помогает его победить. Среди осложнений гормонального сбоя называют остеопороз, сахарный диабет и даже онкологические заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова нашла причину зависти к ней Собчак.

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