«Скоро это закончится»: Последние видео с основателем «Ласкового мая» из больницы перед смертью

Один из основателей групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексей Мускатин перед смертью проходил лечение в больнице от лейкемии (рака крови). Продюсер не терял веры в восстановление и общался с поклонниками буквально прямо с больничной койки. Организатор концертов рассказывал о медицинских показаниях, лечебных процедурах и благодарил подписчиков за поддержку.

«Процесс переливания пошел. <…> Она будет капать пять часов. <…> Я весь в приборах. А то, что на щеке — это потом заживет. Это последствия химии, которая убивала во мне все гадости, которые были. <…> В ом числе они у меня нашли остатки пневмонии, которая у меня в армии была и осталась недолеченной», — делился Мускатин.

Instagram @muskatin_aleksey

Спустя некоторое время он снова вышел на связь и продолжил рассказ, успокаивая фанатов. Основателя «Ласкового мая» уверял: не стоит тревожиться за его здоровье.

«Процесс подходит к концу. Первый этап переливания, который длился пять часов, через несколько минут закончится. Всем за помощь. <…> Мне было хорошо и легко, я чувствовал вашу поддержку и плечо. Скоро этот этап закончится и начнется восстановление», — надеялся Мускатин.

Последний раз он вышел на связь 16 июля, а после состояние продюсера только ухудшалось, и Алексей перестал докладывать об этом пользователям. О его смерти на 60-м году жизни поклонники узнали от коллеги знаменитости Андрея Разина.