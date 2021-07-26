🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

|
Василий Заика
3 083

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июля, убывающая Луна в Рыбах сулит представителям многих знаков зодиака удачный день для финансовых дел. Звезды призывают не бояться рисковать.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Рыб, представители многих знаков зодиака ощутят небывалый прилив сил, который отразится на делах. Проблемы, что не могли решиться продолжительное время — сегодня будут легко устраняться. Кроме того, звезды сулят благоприятный день для финансовых операций. Не бойтесь реализовывать планы, любые начинания увенчаются успехом.

♈ Овен

Овны, поставьте сегодня себя на первое место. Хватит подстраиваться под других и пытаться угодить всем своим домочадцам или партнеру. Не нужно ради других жертвовать своими потребностями и желаниями. Вы имеете право быть самим собой, ваши мысли, чувства, желания имеют значение. И не позволяйте никому заставлять вас чувствовать вину за то, что ставите себя на первое место.

Космический совет: будьте уверены в себе и отстаивай свое право иметь собственные желания и цели.

♉ Телец

Тельцам сегодня как никогда понадобится поддержка близких — дружеское слово, теплые объятия, да просто одобряющий взгляд. Ничего не случилось, просто, в последнее время вы слишком сильно растрачивали себя в эмоциональном и физическом плане, а ваши силы не бесконечны. Проведите этот вечер дома, позвоните родителям, пригласите в гости близких друзей — любая эмоциональная подпитка пойдет вам на пользу. День также хорош для приобретений. Если чего-то очень давно хотелось — покупайте. Вложение будет удачным.

Космический совет: проведите вечер в кругу семьи или близких друзей — это пойдет вам на пользу.

♊ Близнецы

Близнецы продолжают постигать искусство любви во всех ее проявлениях. Если сегодня вам удастся избавиться от стереотипности мышления, то вы сделаете новый шаг на пути к своему счастливому будущему, когда отношения с партнером будут приносить только радость, а дети заставят гордиться собой. День хорош, для общения со старшим поколением. Мудрые советы близких помогут решить давние проблемы.

Космический совет: Вселенная продолжает щедро делиться с вами уроками любви — будьте прилежным учеником.

♋ Рак

Задание на сегодня: зажгите внутренний огонь, чтобы осветить им грядущие перемены, Раки! Растушуйте линии между профессией и одержимостью. Проснитесь, вас ждут великие дела! Вселенная стирает границы для ваших порывов. Судьба шепчет: не забывайте о любви и романтике. Если внутри вашего сердце таятся чувства, они могут вырасти в нечто большее.

Космический совет: Вселенная благоволит — творите великие дела!

♌ Лев

Во всем можно разобраться, если рядом правильный человек. Если смятение овладевает вами в личной жизни, то приберегите место для реальных разговоров. Постарайтесь вникнуть в точку зрения каждого и пролить бальзам на раны, которые открылись вновь. Для тех Львов, которые переживают разрыв — доверьтесь интуиции и тому, что не видно глазами. Вселенная поможет вам и расчистит путь настоящей, исцеляющей любви.

Космический совет: смотрите не глазами, а сердцем и слушайте Вселенную.

♍ Дева

Сегодня в программе передач: неделя без «расслабона». Ваш «план на игру» прост как никогда — завоевать весь мир одни махом. Когда ваша воля к победе настолько сильна, вас не остановит вообще никто. Но успех не рождается одной лишь мотивацией. Запишите себе в ежедневник слово «дисциплина», Девы. Не бойтесь рутины, которая делает вас лучше — именно она создаст из вас чемпиона.

Космический совет: готовьтесь править миром, вас ждет большое начинание.

♎ Весы

Весы, если вы уже нашли того или ту самую, то близки к «долго и счастливо» как никогда раньше. Сосредоточьтесь на сходстве, а не на различиях. Сомнения? Отбросьте. Настало время решительных действий: звонков, разговоров или, как говорят в голливудских фильмах, «переходов на следующую ступень». Создайте вокруг себя зону любви и понимания, чтобы узнать интересующего вас человека получше.

Космический совет: отбросьте сомнения.

♏ Скорпион

Судьба успешного человека кажется нам чередой удач — тут ему выпал шанс, тут у него открылась возможность. Но осмотритесь, Скорпионы! Взяли ли вы от Вселенной все, что она вам предложила? Немногие могут дать на этот вопрос однозначный ответ: «Да». Так пусть воин внутри вас воспрянет ото сна и воспользуется всеми возможностями. Он будет сражаться с фортуной и забирать то, что принадлежит ему по праву.

Космический совет: найдите возможности, что ранее были скрыты.

♐ Стрелец

Стрельцы, хотя в целом день благоволит духовным изменениям, не позволяйте себе окунуться в пучину бессмысленных личностных реформ. Пусть умеренность станет вашим кредо. Избавьтесь от глубокой саморефлексии; в конце концов, близкие вас любят такими, какие вы есть. Откажитесь от болезненных ограничений, делайте так, как подсказывает вам сердце, ибо Вселенная сегодня даст вам передышку.

Космический совет: прекратите копаться в себе и насладитесь жизнью.

♑ Козерог

Козероги, научитесь носить свои синяки и шишки как почетные знаки. Нет, вы не прославляете боль! Вы признаете свою силу побеждать в сложных обстоятельствах. Отпустите мысли, что жизнь — это всего лишь борьба, особенно когда Вселенная хочет, чтобы вы верили в обратное. Утверждение Луизы Хэй, которое поможет вам пережить трудные времена: «Я заслуживаю лучшего и принимаю это сейчас. Все мои потребности и желания удовлетворяются, прежде чем я даже спрашиваю».

Космический совет: верьте в свою силу побеждать несмотря ни на что.

♒ Водолей

Хватит кормить свои страхи, Водолеи! Прекратите давать своим прошлым неудачам силу, которая не дает вам двигаться вперед и вперед. Учитывая, что вы перелистнули страницу своей книги жизни, что заставляет вас думать, что ваши обстоятельства не изменились? Сегодня звезды просят вас одновременно принять достоинства мужества и уязвимости. Чтобы дать себе разрешение поделиться своим искусством без страха быть осужденным.

Космический совет: не бойтесь перемен!

♊ Рыбы

Ваши управленческие навыки могут быть проверены сегодня. Слишком высоко поставленные цели могут привести к катастрофическим результатам. Совет: 1. Признайте свои ограничения. 2. Позвольте себе обратиться за помощью. Те, у кого в душе ваши наилучшие интересы, никогда не осудят вас за то, что вы колебались на этом пути. Для некоторых Рыб необходимость в агенте или менеджере станет яснее. Выберите кого-то, кто находит отклик в вашей работе и увлечен тем, чтобы помочь вам развиваться дальше.

Космический совет: не бойтесь обратиться за помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чего ждать от одного из самых значимых периодов в астрологии, когда Юпитер находится в Водолее. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, представители каких сфер и профессий будут наиболее счастливыми в грядущий временной промежуток.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.77
0.08 86.85
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Что снится незрячим с рождения и ослепшим людям?
6:09
«Не померла МакSим, ну и хорошо»: Миро возмутилась новостям о здоровье певицы
5:43
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне бензина Аи-95
5:16
Союз, созданный на небесах: ТОП-12 зодиакальных пар с идеальной совместимостью
4:49
«Афродита»: 62-летняя жена Валентина Юдашкина не стесняется своего тела
4:21
Мишустин посетит Дальний Восток и Сибирь с рабочим визитом

Сейчас читают

Олимпиада в Токио: медальный зачет, на каком месте сборная России, кто главный соперник российской команды
Скончалась актриса из сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина
На Урале 12-летний хоккеист изнасиловал своего одноклубника
«Скоро это закончится»: Последние видео с основателем «Ласкового мая» из больницы перед смертью
Путин: «Есть все необходимое, чтобы нанести военный удар»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака