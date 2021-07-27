Раскрыта правда о любовнике Лидии Федосеевой-Шукшиной

Кинооператор и фотокорреспондент Анатолий Ковтун, друживший с режиссером и писателем Василием Шукшиным, раскрыл неприятную правду о его вдове — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Артистка была главной любовью в жизни Шукшина, но сама не любила мужа, считает Ковтун. При жизни режиссера Федосеева-Шукшина тесно общалась с кинооператором Михаилом Аграновичем, который затем стал ее супругом. Более того, артистка привела любовника в дом практически сразу после кончины Шукшина.

«Он пришел в дом Лидии Николаевны как в свой через три дня после смерти Шукшина», — зяавил Ковтун в интервью «Экспресс газете».

По его мнению, женщина, которая любила мужа, никогда не будет говорить о нем гадости. В свою очередь Федосеева-Шукшина рассказывала, как муж гонялся за ней с топором по квартире. Фотокорреспондент же говорит, что Шукшин ни разу не поднимал на любимую руку. Возможно, режиссер мог замахнуться на актрису топором, но лишь в качестве театрального жеста.

«Лидия Николаевна жила в свое удовольствие, пользовалась и подчас злоупотребляла своей женской привлекательностью», — пояснил Ковтун.

Сейчас Федосеева-Шукшина замужем за продюсером Бари Алибасовым. Супруги едва не развелись из-за скандала с недвижимостью, принадлежащей артистке. Алибасов же говорил, что не хочет расторгать брак, так как всем сердцем любит жену. Ранее 5-tv.ru писал о том, как сын Алибасова воссоединил супругов.