Пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в Симферополе

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Игорь Рязов
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На борту лайнера находятся как минимум 165 человек. Экстренные службы готовятся его встречать.

Пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в Симферополе

Фото: www.globallookpress / Ilya Galakhov

Самолет Boeing готовится совершить экстренную посадку в Симферополе. На борту лайнера находятся 165 пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, причиной стали неполадки в двигателе.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:10

По информации ТАСС, пассажирский самолет уже приземлился. У него была вибрация двигателя. Рейс осуществлялся из Москвы.

В пресс-службе воздушной гавани 5-tv.ru сообщили, что все самолеты в течение 27 июля «приземляются в аэропорту Симферополь в штатном режиме». Там же добавили, что нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании "Якутия". Лайнер следовал из Москвы в Крым.

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