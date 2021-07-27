Какие города в России затопит из-за глобального потепления?

Подъем уровня мирового океана из-за глобального потепления может привести к затоплению Петербурга и Архангельска. Такое мнение высказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

«Проблема подъема мирового океана — это проблема XXII века. По худшим оценкам, подъем может быть три-пять метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?» — цитирует Кокорина URA.RU.

В свою очередь ведущий научный сотрудник ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов считает, что еще не поздно предотвратить последствия глобальных изменений климата.

«Все зависит от того, как будем сокращать выбросы и заниматься глобальным потеплением. Существует некая неопределенность по этому поводу», — сказал эксперт.

Карнаухов обратил внимание, что в Петербурге построили дамбу, которая выдерживает трехметровые наводнения. В то же время он назвал регионы России, где наводнения стали частыми.

«У нас есть два таких региона в России, где наводнения регулярно повторятся. Это Северный Кавказ и Дальний Восток», — заявил климатолог.

Он пояснил, что на юге России и Кавказе обилие осадков вызывает близость моря и расположение гор, а на Дальнем Востоке произошло смещение муссонных дождей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по прогнозам ученых НАСА, колебания орбиты Луны в ближайшие десятилетия могут спровоцировать масштабные наводнения в некоторых городах США и других странах.