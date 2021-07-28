Видео избиения артиста балета Ярмийчука в центре Петербурга

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 904

Танцовщика Михайловского театра избили после вечеринки в клубе «Голубая устрица».

Фото, видео: ВКонтакте @yarmiychuk; 5-tv.ru

Видео ограбления артиста балета Михайловского театра Дмитрия Ярмийчука в центре Петербурга после вечеринки в клубе «Голубая устрица» попало на видео. Его публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как трое мужчин о чем-то спорят, стоя у бара. Внезапно один из них бьет кулаком в лицо оппонента. Последним оказался как раз Ярмийчук, от полученного удара он упал на тротуар. Один из случайных свидетелей попытался помочь артисту балета, но его оттолкнул второй нападавший. Ярмийчук лежал некоторое время на асфальте, пока над ним, склонившись, стоял обидчик, а затем встал, заметно пошатываясь.

Инцидент произошел ранним утром 25 июля на Садовой улице. Танцовщик сразу же обратился в полицию. Он сообщил, что злоумышленники не только его избили, но и отняли сумку с деньгами и пошли в сторону Невского проспекта, громко хохоча.

На следующий день оперативники задержали по подозрению в нападении 31-летнего уроженца Дагестана. Второго злоумышленника продолжают искать. Похищенные деньги вернуть пока не удалось.

Как писал 5-tv.ru, по факту нападения Дмитрия Ярмийчука возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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